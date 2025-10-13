 Перейти к основному контенту
Общество
0

Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом

АКРА: отдых в Турции подорожал на 218% по сравнению с 2021 годом
С августа 2021 года по тот же месяц 2025-го поездка в Турцию подорожала на 218% — в среднем она стоит 88 тыс. руб. Это максимальный рост среди направлений, популярных у россиян

Турция возглавила рейтинг направлений по росту цен на туристическую поездку за последние четыре года — чтобы в 2025-м поехать туда, придется отдать вдвое больше, чем в 2021 году. Такой вывод содержится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА, есть у РБК).

С августа 2021-го по тот же месяц текущего года поездка на отдых в Турцию подорожала на 218% и стала лидером роста цен среди всех товаров и услуг, подпадающих под мониторинг Росстата, говорится в исследовании.

Власти разработали план решения проблем с туризмом по России
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Поездка на отдых в Турцию с вылетом из России в августе в среднем стоила 88 тыс. руб. Из этой суммы на транспортные расходы приходилось около 28%.

АКРА выделило пять основных факторов, которые повлияли на рост стоимости отдыха в Турции: транспортные издержки, динамика цен в принимающей стране, курс доллара, изменение параметров предложения, в том числе сокращение числа наиболее доступных направлений, а также увеличение надбавок туристических агентств.

При этом по итогам 2024 года Турция стала лидером в общем объеме заграничных поездок у россиян. Чуть меньший удельный вес приходится на Абхазию, в то время как доля европейских стран и США существенно сократилась, показало исследование.

В последние годы дорожает и отдых внутри России: в 2024-м год к году стоимость поездки по стране выросла в среднем на 14%, это произошло в том числе из-за роста спроса.

Исследование аналитиков сервиса по бронированию пакетных туров Onlinetours, представленное в сентябре, показало, что за последние два года путешествия по России подорожали на 22,6%.

Так, по оценке аналитиков, если летом 2023 года средняя цена тура в Сочи составляла 72 892 руб., то к лету 2024 года она выросла до 79 335 руб. Летом 2025 года стоимость аналогичного тура по России на 7–10 ночей для двух человек достигла 89 406 руб.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Турция отдых туризм рост цен
