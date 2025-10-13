Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом

АКРА: отдых в Турции подорожал на 218% по сравнению с 2021 годом

С августа 2021 года по тот же месяц 2025-го поездка в Турцию подорожала на 218% — в среднем она стоит 88 тыс. руб. Это максимальный рост среди направлений, популярных у россиян

Турция возглавила рейтинг направлений по росту цен на туристическую поездку за последние четыре года — чтобы в 2025-м поехать туда, придется отдать вдвое больше, чем в 2021 году. Такой вывод содержится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА, есть у РБК).

С августа 2021-го по тот же месяц текущего года поездка на отдых в Турцию подорожала на 218% и стала лидером роста цен среди всех товаров и услуг, подпадающих под мониторинг Росстата, говорится в исследовании.

Поездка на отдых в Турцию с вылетом из России в августе в среднем стоила 88 тыс. руб. Из этой суммы на транспортные расходы приходилось около 28%.

АКРА выделило пять основных факторов, которые повлияли на рост стоимости отдыха в Турции: транспортные издержки, динамика цен в принимающей стране, курс доллара, изменение параметров предложения, в том числе сокращение числа наиболее доступных направлений, а также увеличение надбавок туристических агентств.

При этом по итогам 2024 года Турция стала лидером в общем объеме заграничных поездок у россиян. Чуть меньший удельный вес приходится на Абхазию, в то время как доля европейских стран и США существенно сократилась, показало исследование.

В последние годы дорожает и отдых внутри России: в 2024-м год к году стоимость поездки по стране выросла в среднем на 14%, это произошло в том числе из-за роста спроса.

Исследование аналитиков сервиса по бронированию пакетных туров Onlinetours, представленное в сентябре, показало, что за последние два года путешествия по России подорожали на 22,6%.

Так, по оценке аналитиков, если летом 2023 года средняя цена тура в Сочи составляла 72 892 руб., то к лету 2024 года она выросла до 79 335 руб. Летом 2025 года стоимость аналогичного тура по России на 7–10 ночей для двух человек достигла 89 406 руб.