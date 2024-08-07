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Минэкономразвития оценило подорожание отдыха в России

Министр Решетников: цены на отдых в России за год выросли на 14%
К путешествиям по России сохраняется высокий интерес, однако из-за роста спроса стоимость отдыха внутри страны выросла на 14%, сообщил Решетников. Проблему, по его мнению, могло бы решить расширение номерного фонда
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

Стоимость отдыха в России в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом, что связано в том числе с ростом спроса. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Из-за активно растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ею занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании — это предложение номерного фонда», — сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что к путешествиям по России сохраняется высокий интерес: за первое полугодие было совершено 39 млн турпоездок, что на 11,8% больше, чем в прошлом году. По словам Решетникова, основной вклад в летний турпоток дали традиционные центры притяжения — Москва и Краснодарский край.

Он также обратился к Путину с просьбой поддержать сохранение нулевого НДС для отелей и гостиниц в России до 2030 года (в настоящее время норма действует до июля 2027 года).

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Внутренний туристический поток в России растет уже несколько лет. В 2023 году он стал рекордным и составил более 75 млн человек, заявил в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Российского союза туриндустрии, этот показатель в 2022 году равнялся 68,5 млн человек (в 2021-м — 62 млн человек, как и в доковидном 2019 году).

Согласно данным Росстата, в январе—июне 2024 года в российских средствах размещения остановились 38,8 млн человек, что на 11,8% больше год к году. В 2023 году прирост составил 13,4%, в 2022 году — 16,1%. Средняя стоимость поездки на выходные в пять наиболее востребованных городов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград) по итогам 2024 года может составить 8,7 тыс. руб. без учета расходов на дорогу — прирост за год на 4,5%, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование T-Data (аналитический проект Т-банка).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
внутрений туризм Россия Минэкономразвития отели путешествия рост цен Инфляция
Максим Решетников фото

Максим Решетников

министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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