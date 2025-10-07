 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Власти разработали план решения проблем с туризмом по России

Число туристов, планирующих отдыхать только внутри России, падает на фоне укрепления рубля и поддержки другими странами своего туризма. Для развития отрасли власти планируют увеличить количество номеров и доступность транспорта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вызовы и утверждение планов по достижению национальных целей обсуждались 7 октября на стратегической сессии по развитию туризма в России с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

На фоне укрепления рубля и субсидирования зарубежными странами поездок отдыхающих конкуренция усиливается, отмечается в материалах к стратсессии. Там указано, что число россиян, планирующих отдых только внутри страны, сократилось на 5 процентных пунктов (по сравнению с каким периодом, не уточняется).

Среди основных проблем развития отрасли перечисляются: цены на проживание и билеты внутри страны, нехватка номеров и транспорта, сдерживающие строительство туристических объектов ограничения по землям (менее 0,1% земель имеют рекреационное назначение), а также кадровый дефицит (отрасли в ближайшие пять лет потребуется дополнительно более 300 тыс. сотрудников).

Глава Cosmos Hotel Group: «Зарплаты в туротрасли — одни из самых низких»
Бизнес
Александр Биба

Планы и целевые показатели включают мероприятия по улучшению ситуации с номерным фондом, транспортной доступностью и туристической инфраструктурой. В рамках этой работы предполагается ввести 75 тыс. номеров через программу льготного кредитования, обеспечить к 2030 году перевозку дополнительных 39 млн туристов (до 78 млн), а также сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%.

Рассматривается возможность разработки законопроекта, который бы включал вовлечение россиян в инвестирование в отели. Кроме того, в планах работа по легализации гостевых домов с 1 января и принятие поправок, разрешающих строительство горнолыжных трасс и объектов высотой до шести этажей на территории нацпарков.

Цели стоят и по развитию въездного туризма: к 2030 году число въездных туристических поездок в России должно вырасти более чем в два раза — с текущих 5 млн до 11 млн, говорится в материалах к стратсессии. В ближайшее время Россия планирует перейти на безвизовый режим с тремя странами — Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Китай с 15 сентября в пробном формате уже отменил визовый режим для россиян на срок до 30 дней. Россия ответит на это решение зеркально, говорил на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин. Как прогнозировали в разговоре с РБК участники рынка и туристических ассоциаций, безвизовый режим в Китай увеличит турпоток на 30–40%.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дина Отман
туризм правительство кадры
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Мишустин поручил проработать отмену электронной путевки для туризма
Политика
Путин заявил о скором вводе безвизового режима для туристов из Китая
Политика
Европейцы стали реже путешествовать в США из-за Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Премьер Дании фразой про монстра объяснила идею запретить детям соцсети Технологии и медиа, 20:34
Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя Общество, 20:30
Теннисист из Монако впервые в истории вышел в 1/4 финала «Мастерс» Спорт, 20:17
Что посоветовал инвесторам миллиардер Рэй Далио Инвестиции, 20:16
Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами Общество, 20:13
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России Политика, 20:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками Спорт, 20:05
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине Политика, 20:03
Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии Политика, 19:58
В России появится институт для социальных архитекторов Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов Финансы, 19:49
В Нидерландах начнут сборку дронов для поддержки Украины Политика, 19:39