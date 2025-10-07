Власти разработали план решения проблем с туризмом по России

Число туристов, планирующих отдыхать только внутри России, падает на фоне укрепления рубля и поддержки другими странами своего туризма. Для развития отрасли власти планируют увеличить количество номеров и доступность транспорта

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вызовы и утверждение планов по достижению национальных целей обсуждались 7 октября на стратегической сессии по развитию туризма в России с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

На фоне укрепления рубля и субсидирования зарубежными странами поездок отдыхающих конкуренция усиливается, отмечается в материалах к стратсессии. Там указано, что число россиян, планирующих отдых только внутри страны, сократилось на 5 процентных пунктов (по сравнению с каким периодом, не уточняется).

Среди основных проблем развития отрасли перечисляются: цены на проживание и билеты внутри страны, нехватка номеров и транспорта, сдерживающие строительство туристических объектов ограничения по землям (менее 0,1% земель имеют рекреационное назначение), а также кадровый дефицит (отрасли в ближайшие пять лет потребуется дополнительно более 300 тыс. сотрудников).

Планы и целевые показатели включают мероприятия по улучшению ситуации с номерным фондом, транспортной доступностью и туристической инфраструктурой. В рамках этой работы предполагается ввести 75 тыс. номеров через программу льготного кредитования, обеспечить к 2030 году перевозку дополнительных 39 млн туристов (до 78 млн), а также сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%.

Рассматривается возможность разработки законопроекта, который бы включал вовлечение россиян в инвестирование в отели. Кроме того, в планах работа по легализации гостевых домов с 1 января и принятие поправок, разрешающих строительство горнолыжных трасс и объектов высотой до шести этажей на территории нацпарков.

Цели стоят и по развитию въездного туризма: к 2030 году число въездных туристических поездок в России должно вырасти более чем в два раза — с текущих 5 млн до 11 млн, говорится в материалах к стратсессии. В ближайшее время Россия планирует перейти на безвизовый режим с тремя странами — Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Китай с 15 сентября в пробном формате уже отменил визовый режим для россиян на срок до 30 дней. Россия ответит на это решение зеркально, говорил на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин. Как прогнозировали в разговоре с РБК участники рынка и туристических ассоциаций, безвизовый режим в Китай увеличит турпоток на 30–40%.