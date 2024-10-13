Самолет совершил аварийную пасадку в Якутии

Борт авиакомпании «Борус» сел в 1,5 км от Олекминска, один человек погиб. Причиной аварийной посадки предварительно стала потеря тяги двигателя, вследствие чего он отказал

В Олекминском районе Якутии совершил аварийную посадку самолет, один пассажир погиб, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Самолет произвел аварийную посадку в 1,5 км от города Олекминск. Всего на борту находились пять человек, из них трое — члены экипажа, двое — пассажиры.

На кадрах, которые показало МЧС, видно, что речь идет о самолете Ан-3Т с бортовым номером RA-05884. В ведомстве уточнили, что борт принадлежит авиакомпании «Борус».

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт совершил аварийную посадку около 08:29 по местному времени (02:29 мск). Причиной, по предварительным данным, стала потеря тяги двигателя, вследствие чего он отказал.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

1 октября в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку лайнер Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Калининград. Он вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РБК в авиакомпании «Россия». Пассажиров пересадили на резервный борт, который вылетел в пункт назначения. Источник ТАСС говорил, что причиной посадки стали проблемы с поддувом шасси.