Авиакомпания объяснила возвращение в Москву летевшего в Калининград борта

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет, летевший из Москвы в Калининград, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по технической причине, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании «Россия».

«Самолет, выполняющий рейс № 6309 Москва — Калининград, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что пассажиров пересадили в резервное воздушное судно, которое вылетело в Калининград в 12:49 мск.

Днем 1 октября пассажирский лайнер Boeing 737 рейсом Москва — Калининград совершил аварийную посадку в Шереметьево. Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что борт экстренно сел из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Собеседник ТАСС рассказал, что причиной посадки стали проблемы с поддувом шасси. Информация о пострадавших не поступала.