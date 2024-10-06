В аэропорту Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в Лас-Вегасе, сообщает CBS News со ссылкой на представителей Международного аэропорта имени Гарри Рида и перевозчика. На опубликованных кадрах видно пламя и клубы дыма на шасси судно.

«Самолет благополучно приземлился, все пассажиры и экипаж были эвакуированы по трапу», — рассказали изданию в Frontier Airlines. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Представители аэропорта подтвердили, что рейс совершил жесткую посадку. На место сразу прибыли пожарные службы, а пассажиров эвакуировали. Причины произошедшего расследуются.

В начале января самолет Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда после столкновения с воздушным судном береговой охраны Японии. На борту находились около 380 человек, их эвакуировали.