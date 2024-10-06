 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропорту Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в Лас-Вегасе, сообщает CBS News со ссылкой на представителей Международного аэропорта имени Гарри Рида и перевозчика. На опубликованных кадрах видно пламя и клубы дыма на шасси судно.

«Самолет благополучно приземлился, все пассажиры и экипаж были эвакуированы по трапу», — рассказали изданию в Frontier Airlines. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Представители аэропорта подтвердили, что рейс совершил жесткую посадку. На место сразу прибыли пожарные службы, а пассажиров эвакуировали. Причины произошедшего расследуются.

В аэропорту Катманду при посадке загорелся пассажирский самолет
Общество
Фото:@AsYouNotWish / Twitter

В начале января самолет Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда после столкновения с воздушным судном береговой охраны Японии. На борту находились около 380 человек, их эвакуировали.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Лас-Вегас США самолет
Материалы по теме
В Шереметьево аварийно сел вылетевший в Калининград Boeing 737
Общество
В Подмосковье аварийно сел самолет Cessna с задымлением кабины
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Ан-2
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Снос «жемчужины Города грехов» превратят в пиротехническое шоуОбщество, 05:14
Более 15 человек погибли при ударе Израиля по мечети в центре ГазыПолитика, 05:03
В аэропорту Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолетОбщество, 04:26
NYT узнала, что Трамп спрашивал у Путина об Украине: «Что вы думаете?»Политика, 04:23
WP узнала, что «Моссад» вынудил «Хезболлу» брать пейджеры двумя рукамиПолитика, 03:51
Маск выпрыгнул на сцену к Трампу на митинге в ПенсильванииПолитика, 03:37
Двухлетний ребенок и трое взрослых погибли при попытке пересечь Ла-МаншОбщество, 03:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп выступил на месте покушения на него. На крыше дежурили снайперыПолитика, 02:33
Максим Кац обжаловал приговор к восьми годам колонии за фейки об армииПолитика, 02:33
«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из ЧувашииОбщество, 02:01
В Анголе заявили, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентовБизнес, 01:44
Израиль нанес удары по южному пригороду БейрутаПолитика, 01:39
Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США достигло 277Общество, 01:15
Ураган в США выявил малоизвестную уязвимость в производстве микросхемТехнологии и медиа, 00:53