В аэропорту Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в Лас-Вегасе, сообщает CBS News со ссылкой на представителей Международного аэропорта имени Гарри Рида и перевозчика. На опубликованных кадрах видно пламя и клубы дыма на шасси судно.
«Самолет благополучно приземлился, все пассажиры и экипаж были эвакуированы по трапу», — рассказали изданию в Frontier Airlines. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Представители аэропорта подтвердили, что рейс совершил жесткую посадку. На место сразу прибыли пожарные службы, а пассажиров эвакуировали. Причины произошедшего расследуются.
В начале января самолет Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда после столкновения с воздушным судном береговой охраны Японии. На борту находились около 380 человек, их эвакуировали.
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