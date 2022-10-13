На юге Москвы автобус насмерть сбил ребенка на самокате
На юге Москвы автобус сбил ребенка на самокате «в зоне пешеходного перехода», от полученных травм несовершеннолетний скончался, сообщила столичная Госавтоинспекция.
«На Литовском бульваре, в районе дома 22, в результате ДТП погиб ребенок. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса двигался по Литовскому бульвару и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.
В начале сентября на юге Москвы таксист сбил курьера, который пересекал перекресток на моноколесе. 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщили в ГИБДД.
На кадрах аварии, которые опубликованы в телеграм-канале прокуратуры Москвы, видно, что такси двигалось на большой скорости и могло столкнуться с потоком машин, которые ехали на зеленый свет по перпендикулярной улице. Однако такси на перекрестке сместилось левее, избежав столкновения с автомобилями, но сбило курьера. После этого машина проехала еще несколько метров и остановилась.