На юге Москвы автобус насмерть сбил ребенка на самокате

Фото: АГН «Москва»

На юге Москвы автобус сбил ребенка на самокате «в зоне пешеходного перехода», от полученных травм несовершеннолетний скончался, сообщила столичная Госавтоинспекция.

«На Литовском бульваре, в районе дома 22, в результате ДТП погиб ребенок. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса двигался по Литовскому бульвару и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

В начале сентября на юге Москвы таксист сбил курьера, который пересекал перекресток на моноколесе. 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщили в ГИБДД.

На кадрах аварии, которые опубликованы в телеграм-канале прокуратуры Москвы, видно, что такси двигалось на большой скорости и могло столкнуться с потоком машин, которые ехали на зеленый свет по перпендикулярной улице. Однако такси на перекрестке сместилось левее, избежав столкновения с автомобилями, но сбило курьера. После этого машина проехала еще несколько метров и остановилась.