На юге Москвы такси насмерть сбило курьера на моноколесе

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В Москве в районе дома 91 на улице Профсоюзной таксист сбил курьера-пешехода, который пересекал перекресток на моноколесе, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля такси «Шкода» двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода-доставщика, который пересекал проезжую часть на моноколесе. В результате дорожной аварии 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

На кадрах аварии, которые опубликованы в Telegram-канале прокуратуры Москвы, видно, что такси двигалось на большой скорости и могло столкнуться с потоком машин, которые ехали на зеленый свет по перпендикулярной улице. Однако такси на перекрестке взяло левее, избежав столкновения с автомобилями, но сбило курьера. После этого машина проехала еще несколько метров и остановилась.

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП.

В июне таксист сбил пешеходов в районе Солнцево на западе Москвы. Водитель также проехал на красный свет. Пострадали три пешехода, их госпитализировали. На кадрах ДТП было видно, что такси не сбросило скорость перед пешеходным переходом и врезалось в людей.