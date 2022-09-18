В ДТП на северо-востоке Москвы пострадали шесть детей и один взрослый

Фото: АГН «Москва»

На Северо-Восточной хорде в Москве автомобиль BMW X5 столкнулся с Ford Explorer, в результате чего пострадали семь человек, шестеро из них дети, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сегодня около 12:35 на Северо-Восточной хорде в районе дома 9 по ул. Яузская аллея водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на стоящее по причине неисправности транспортное средство Ford Explorer. По предварительной информации, в результате аварии один взрослый и шестеро несовершеннолетних граждан с травмами различной степени тяжести нарядом скорой помощи были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД начали проводить административное расследование, движение на месте ДТП затруднено, добавили в МВД.

По словам представителя главка, дети получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает, взрослый пострадал серьезнее.

Вечером 5 сентября в Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль Honda Stepwgn и бензовоз DAF с прицепом «Озгул Т22», в результате чего погибли пять человек. ДТП произошло в Бийском районе, на 377-м км трассы «Чуйский тракт». В аварии погибли 35-летняя водитель легкового автомобиля и четверо детей трех, семи, 15 и 16 лет, водитель бензовоза пострадал.