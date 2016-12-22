В России начали действовать электронные паспорта автомобилей

В России в тестовом режиме с 1 июля начали действовать электронные паспорта транспортных средств (ПТС).

Ранее, 28 июня, АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех»), которое реализует проект, сообщало, что система электронных паспортов начнет действовать с июля, однако ее введение будет постепенным. Постепенный переход на электронные ПТС планируется завершить в ноябре 2019 года, по решению Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 года, так что изменения не коснутся одновременно всех автовладельцев. В течение переходного периода большая часть автомобилей будет продолжать продаваться с бумажными ПТС. Кроме того, обязательного обмена бумажного ПТС на электронный не требуется.

Электронный паспорт будет включать возможность хранения полной истории транспортного средства, включая данные о страховых случаях и ограничениях. Стоить электронный ПТС должен, по мысли разработчиков, дешевле, чем бумажный.

После 1 июля выдача бумажных ПТС прекращается.