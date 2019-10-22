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Бизнес предупредил власти о возможном мошенничестве с электронными ПТС
По мнению лизинговой ассоциации, ЭПТС фактически никак не препятствует возможности хищения автомобиля, так как в документ необязательно вносить записи о собственнике. Кроме того, данные из ЭПТС в целом закрыты для третьих лиц
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) грозит увеличением мошеннических схем на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой Объединенную лизинговую ассоциацию (ОЛА).

По данным газеты, ОЛА направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минцифры Константину Носкову предложение разработать сервис для онлайн-доступа к данным о регистрации автомобилей в ГИБДД. В ассоциации пояснили, что ЭПТС никак не препятствует хищению автомобилей.

В ОЛА обосновали свой вывод тем, что в ЭПТС необязательно вносить записи о собственнике, а данные о регистрации автомобиля в ГИБДД там отсутствуют. Кроме того, остальные данные из документа закрыты для третьих лиц, которые не являются пользователями ЭПТС.

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Система ЭПТС не показывает историю собственников, а договоры лизинга в нее вносятся факультативно и никак не учитываются в ГИБДД, пояснила газете глава управления госрегулирования «Альфа-Лизинга» Римма Иващук. При нынешних правилах также возможна потеря истории собственника, однако в таком случае происходит выдача дубликата ПТС, и покупатель, например, может требовать снизить стоимость машины, добавила она.

Директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев также сказал «Коммерсанту», что дилеры ожидают от ЭПТС трудностей со скоростью выгрузки и изменения в системе данных.

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В Минпромторге «Коммерсанту» заявили, что главная функция ЭПТС — сбор информации, который нужен для выпуска автомобилей и их регистрации в ГИБДД. «Ни бумажный, ни электронный ПТС не являются документом, удостоверяющим право собственности на автомобиль», — отметили там.

Переход на ЭПТС в России запланирован на ноябрь 2020 года.

Автор: Артём Губенко
Теги: предупреждение, транспортное средство, ГИБДД
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