В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 77,02 (0) Инвестиции, 12 окт, 13:44
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 91 (+0,29) Инвестиции, 12 окт, 13:44
Выигравшее 7 чемпионатов волейбольное «Динамо» закрыло матчи для зрителей Спорт, 12:21 Попова не увидела смысла в ограничении экономики из-за прироста по COVID Экономика, 12:06 Попова назвала долю заразившихся COVID-19 на 100 тыс. населения в сутки Общество, 12:02 СК проверит законность разрешения на оружие стрелка в Нижнем Новгороде Общество, 11:58 Жизненный цикл атомного ледокола от рождения до старости «РБК Стиль» и «Росатом», 11:58 В Красноярском крае собрали рекордный урожай Пресс-релиз, 11:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 октября Общество, 11:49 Велокоманда снялась с «Джиро д'Италия» из-за коронавируса Спорт, 11:40 Honda представила обновленный седан Accord Авто, 11:38 Стоимость акций всех компаний Китая впервые за 5 лет превысила $10 трлн Инвестиции, 11:35 Глава Нижегородской области сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе Общество, 11:33 В сердце российской истории: жилой квартал напротив Кремля Партнерский материал, 11:29 «Банковские депозиты не покрывают инфляцию». Зачем покупать криптовалюту Крипто, 11:15 Домрачева назвала «первобытным веком» ответ властей Белоруссии на протест Спорт, 11:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19

За последние 24 часа в стране скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии. Предыдущий рекорд датирован 29 мая
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За минувшие сутки в России скончались 244 человека, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд смертности был установлен 29 мая. Тогда из-за коронавируса скончались 232 человека.

С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали всего шесть раз:

  • 29 мая — 232;
  • 10 июня — 216;
  • 1 июля — 216;
  • 7 октября — 202;
  • 9 октября — 201;
  • 13 октября — 242.

В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более 100 летальных исходов из-за коронавируса. Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 58. В Санкт-Петербурге скончались 34 человека с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Ростовской и Московской областях — по девять, в Воронежской области — восемь, в Бурятии — семь, в Ульяновской, Свердловской и Нижегородской областях, Дагестане и Татарстане — по шесть, в Омской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае — по пять человек.

С начала пандемии число безработных в России достигло почти 5 млн человек
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Москва лидирует по смертности от коронавируса (5687 жертв за все время, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
  • Санкт-Петербург — 3275;
  • Московская область — 1426;
  • Дагестан — 690;
  • Свердловская область — 661;
  • Нижегородская область — 624;
  • Ростовская область — 605;
  • Красноярский край — 581;
  • Новосибирская область — 501;
  • Тульская область — 393.

В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За весь период пандемии в России из-за коронавируса скончались 22 966 человек. Эти данные расходятся с представленными Росстатом. По информации статистического ведомства, только с апреля по август в стране умерли 45 663 человека с COVID-19. Разница между его данными и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 смертность
Материалы по теме
В Москве впервые с середины мая выявили 4,6 тыс. случаев заражения COVID
Общество
Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом
Общество
13-й губернатор в России заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter