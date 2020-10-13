В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19

За последние 24 часа в стране скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии. Предыдущий рекорд датирован 29 мая

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За минувшие сутки в России скончались 244 человека, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд смертности был установлен 29 мая. Тогда из-за коронавируса скончались 232 человека.

С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали всего шесть раз:

29 мая — 232;

10 июня — 216;

1 июля — 216;

7 октября — 202;

9 октября — 201;

13 октября — 242.

В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более 100 летальных исходов из-за коронавируса. Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 58. В Санкт-Петербурге скончались 34 человека с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Ростовской и Московской областях — по девять, в Воронежской области — восемь, в Бурятии — семь, в Ульяновской, Свердловской и Нижегородской областях, Дагестане и Татарстане — по шесть, в Омской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае — по пять человек.