СМИ сообщили о перестрелке с боевиками в Грозном
В Грозном силовики во время спецоперации убили двух боевиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, а также «Интерфакс».
«В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков», — сказал собеседник «РИА Новости».
По информации источника ТАСС, убиты четверо боевиков.
Специальная операция завершена, заверил собеседник агентства. Он не привел подробности инцидента в столице Чечни. Официальные органы эту информацию пока не подтвердили.