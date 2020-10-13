СМИ сообщили о перестрелке с боевиками в Грозном

По неподтвержденным данным, во время боя были уничтожены от двух до четырех боевиков. В сообщениях не уточнялось, к какой группировке они принадлежали

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Грозном силовики во время спецоперации убили двух боевиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, а также «Интерфакс».

«В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков», — сказал собеседник «РИА Новости».

По информации источника ТАСС, убиты четверо боевиков.

Специальная операция завершена, заверил собеседник агентства. Он не привел подробности инцидента в столице Чечни. Официальные органы эту информацию пока не подтвердили.