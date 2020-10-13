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ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах

Глава ведомства направил в регионы инструкции для инспекторов, поскольку сотрудники ГИБДД порой понимают ПДД по-своему и выписывают водителям некорректные штрафы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

ГИБДД направила в региональные подразделения инструкции с разъяснениями для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. Копия этого документа за подписью начальника ведомства Михаила Черникова ранее появилась в Telegram-каналах, в МВД подтвердили «Коммерсанту» его подлинность.

В документе Черников отметил, что обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех для идущего по «зебре». «Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», — пишет начальник ГИБДД.

Однако при выявлении таких нарушений инспекторам рекомендуется использовать видеозаписи или показания пешеходов в целях «формирования неопровержимой доказательной базы», подчеркнул Черников.

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Фото:Павел Кассин / ТАСС

В МВД, отвечая на вопрос «Коммерсанта», для чего понадобились эти разъяснения, сказали, что письмо было направлено «в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения» и «разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда».

Как сообщил изданию источник, знакомый с подготовкой письма, позиция Верховного суда по этому вопросу была высказана еще в 2012 году, однако некоторые инспекторы по-прежнему некорректно штрафуют водителей, поэтому и потребовались дополнительные инструкции. Восемь лет назад ВС пояснил, что, если траектории движения пешехода и автомобиля не пересекаются, уступать дорогу водитель не обязан, и штрафовать его нельзя.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с газетой отметил, что письмо Черникова подтверждает факт того, что инспекторы на местах понимают правила дорожного движения по-своему, и это понимание не всегда соответствует букве закона и буквальному содержанию правил.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Союза пешеходов Владимир Соколов в разговоре с газетой заявил, что выявить и оформить нарушение ПДД водителями на пешеходном переходе достаточно сложно, но при этом разъяснения ГИБДД проще этот процесс не делают. В идеале инспектор должен поставить у перехода видеокамеру с широким углом обзора, а при нарушении опросить водителя и пешехода, считает он.

Как отмечает «Коммерсантъ», эффективным способом контроля являются автоматические камеры, которые фиксируют движение пешеходов с разных ракурсов, записывая видео. Пока массового распространения они не получили. Первая такая камера типа «Форсаж» появилась в Москве еще в 2017 году, сейчас их в столице установлено более 200. На записи хорошо видна динамика движения участников движения, сообщил изданию эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. «Записывать ролики мало, важно, чтобы видео просматривали инспекторы при вынесении штрафов, а при необходимости ролики предоставлялись в судах по требованию водителей», — считает он.

Автор
Михаил Юшков
ГИБДД Михаил Черников штрафы пешеходы
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