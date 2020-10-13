ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах

Глава ведомства направил в регионы инструкции для инспекторов, поскольку сотрудники ГИБДД порой понимают ПДД по-своему и выписывают водителям некорректные штрафы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

ГИБДД направила в региональные подразделения инструкции с разъяснениями для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. Копия этого документа за подписью начальника ведомства Михаила Черникова ранее появилась в Telegram-каналах, в МВД подтвердили «Коммерсанту» его подлинность.

В документе Черников отметил, что обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех для идущего по «зебре». «Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», — пишет начальник ГИБДД.

Однако при выявлении таких нарушений инспекторам рекомендуется использовать видеозаписи или показания пешеходов в целях «формирования неопровержимой доказательной базы», подчеркнул Черников.

В МВД, отвечая на вопрос «Коммерсанта», для чего понадобились эти разъяснения, сказали, что письмо было направлено «в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения» и «разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда».