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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 октября

В России рекорд по числу заражений и смертей, в Роспотребнадзоре предсказали падение заражаемости к марту: самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,326 млн человек (плюс 13 868 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,9 тыс. человек (плюс 244 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Суточные показатели распространения коронавирусной инфекции установили новые рекорды: число новых случаев заражения составило 13 868, а количество смертей — 244. Оба показателя стали максимальными с начала эпидемии COVID в стране.
  • Президент Владимир Путин создал комиссию по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Ее председателем назначен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
  • Число новых случаев заражения коронавирусом в России снизится до значений июня—июля текущего года к февралю—марту следующего, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, число случаев COVID-19 будет расти как минимум «еще два инкубационных периода, то есть 28 дней», после чего эпидемиологическая ситуация в стране начнет стабилизироваться.

  • Остановить пандемию коронавируса поможет применение разного рода вакцин в зависимости от медицинских показаний, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. «И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил ученый.
  • Из 100 тыс. проб, взятых для исследования с поверхностей на транспортных и торговых объектах, образцы коронавируса были обнаружены в 134 смывах, что составляет 0,13%, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что образцы коронавируса не были обнаружены в продуктах питания.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 37,42 млн человек, из них более 1,07 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 37,81 млн человек, в том числе 1,08 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,8 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,17 млн), на третьем — Бразилия (более 5,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (919 тыс.).
  • За минувшую неделю (с 5 по 11 октября) количество заражений коронавирусом COVID-19 в мире увеличилось более чем на 2,2 млн. Это рекордный показатель за все время пандемии, следует из данных ВОЗ.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. 89-летняя пациентка страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.
  • Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу испытаний вакцины от COVID-19 собственного производства из-за «необъяснимой» болезни участника исследований.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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