Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
В Ростовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок Общество, 19:41 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 19:30 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 19:30 СМИ сообщили о намерении сирийской армии вступить на курдские территории Политика, 19:15 Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов Политика, 19:05 В российском Совбезе назвали общее число жертв терактов во всем мире Общество, 19:02 Сборная Россия играет с Кипром в квалификации Евро-2020. Онлайн Спорт, 19:00 Меркель потребовала от Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Политика, 18:44 Американский эсминец вошел в одесский порт Политика, 18:33 Сборная России назвала состав на игру против Кипра Спорт, 18:32 В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова Общество, 18:30 Американская гимнастка установила рекорд по количеству медалей на ЧМ Спорт, 18:12 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 18:08 Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия Политика, 18:03
Общество ,  
0 
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Американские власти останавливают ICO Telegram, сын Байдена покидает китайскую компанию, США спешно уходят из северной Сирии, а президент Израиля просит Путина о помиловании осужденной — главные новости выходных

Власти США поставили под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram

Американские власти приостановили первичное размещение токенов Telegram, объяснив это нарушением закона со стороны разработчиков.

  • Деятельность занимавшихся размещением токенов Gram в США была запрещена судом по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
  • Судебное решение было принято всего за 2,5 недели до запуска новой блокчейн-платформы.
  • В Комиссии по ценным бумагам и биржам Telegram заподозрили в непрозрачности бизнес-модели.

Сын Байдена уйдет из связанной с Китаем компании

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер объявил об уходе из совета директоров китайской компании.

  • Свое решение он объяснил желанием избежать конфликта интересов.
  • Хантер пообещал полностью прекратить работать с иностранцами в случае победы отца на выборах.
  • Байден-младший заверил, что всегда старался не вмешивать отца в свой бизнес.

Пентагон выводит войска с севера Сирии

Глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил о намерении в кратчайшие сроки вывести контингент с севера Сирии.

  • По его словам, турецкое наступление расширяется и американцы могут оказаться между противоборствующими сторонами.
  • В конфликт, допускают в Пентагоне, могут вмешаться российские и сирийские военные, что сделает ситуацию еще более неустойчивой.
  • Американцы все равно не собирались воевать за курдов, которые были их союзниками в войне с терроризмом.

Израильский президент попросил Путина о помиловании

Президент Израиля Реувен Ривлин в письме попросил главу российского государства помиловать осужденную химкинским судом на 7,5 года за контрабанду 9 г гашиша соотечественницу.

  • Ривлин попросил Путина не ломать жизнь Нааме Иссахар, которая признала свою ошибку и раскаялась.
  • Израильские СМИ ранее писали о предложении Москвы обменять Иссахар на задержанного в Тель-Авиве российского хакера. Израиль на это, впрочем, идти не хотел.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter