Общество , 13 окт, 19:30
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Американские власти останавливают ICO Telegram, сын Байдена покидает китайскую компанию, США спешно уходят из северной Сирии, а президент Израиля просит Путина о помиловании осужденной — главные новости выходных
Власти США поставили под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram
Американские власти приостановили первичное размещение токенов Telegram, объяснив это нарушением закона со стороны разработчиков.
- Деятельность занимавшихся размещением токенов Gram в США была запрещена судом по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
- Судебное решение было принято всего за 2,5 недели до запуска новой блокчейн-платформы.
- В Комиссии по ценным бумагам и биржам Telegram заподозрили в непрозрачности бизнес-модели.
Сын Байдена уйдет из связанной с Китаем компании
Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер объявил об уходе из совета директоров китайской компании.