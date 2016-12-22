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Разработчик сообщил об автоматической работе системы спасения на «Союзе»
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Разработчик сообщил об автоматической работе системы спасения на «Союзе»
Общество, 15:06
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Разработчик сообщил об автоматической работе системы спасения на «Союзе»
Двигательная установка системы спасения «Союза МС-10» на момент аварии была уже сброшена. Корабль после аварийного запуска был спасен при помощи двигателей головного обтекателя, рассказали в конструкторском бюро
Капсула, на которой после аварии приземлился экипаж «Союза МС-10» (Фото: Пресс-служба ЦВО / РИА Новости)

Система аварийного спасения при возникновении нештатной ситуации на корабле «Союз МС-10» автоматически сработала на втором этапе, и в момент аварии ракеты двигательная установка системы была уже сброшена. Корабль увели двигатели головного обтекателя, рассказал журналистам заместитель главного конструктора по космической технике машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Виктор Волчков, передает «РИА Новости».

«Двигательная установка системы аварийного спасения сбрасывается на 114-й секунде. <...> На участке после ее сброса и до момента отделения головного обтекателя задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняет ракетный двигатель головного обтекателя», — сообщил он, заметив, что 11 октября аварийная ситуация произошла как раз во время работы второй ступени.

Двигательная установка системы аварийного спасения, по словам Волчкова, к этому времени была уже сброшена, а головной обтекатель еще находился на ракете (он сбрасывается примерно на 180-й секунде). «Поэтому система сработала автоматически», — добавил он, подчеркнув, что, если бы нештатная ситуация была зафиксирована на старте, как это произошло в 1983 году, то систему спасения включила бы с Земли специальная команда. «А здесь, когда все произошло в полете, сработала автоматика», — резюмировал Волчков.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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Произошедшая при запуске с ракетой «Союз-ФГ» авария стала первой в отечественной космонавтике с 1983 года. Тогда, по словам заместителя главного конструктора «Искры», использовалась предыдущая версия системы спасения. В 1986 году была разработана версия шестого поколения, она применяется до сих пор, пояснил Волчков.

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Ранее, 11 октября, на то, что авария при старте ракеты с космическим кораблем с Байконура «подтвердила работоспособность аварийной системы спасения», обратил внимание вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы развития космической отрасли. «Это, собственно, очень важно», — подчеркнул он, назвав случившееся «неприятной ситуацией». Система аварийного спасения, по данным чиновника, была задействована на 123-й секунде полета. Именно она, как указывал Борисов, обеспечила спасение находившихся на борту корабля «Союз МС-10» российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

Капсула с экипажем впоследствии совершила аварийную посадку в Казахстане. При приземлении космонавты испытали перегрузку от 6 до 8g. Источник РБК в «Роскосмосе» затем отметил, что она не несет сильного вреда здоровью. Гендиректор «Роскосмоса» сразу же после аварии в разговоре с РБК заявил, что «система аварийного спасения продемонстрировала исключительную надежность».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: корабль «Союз» , авария
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