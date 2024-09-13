Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв тура из-за ошибок в паспорте
Жительница города Озерска Челябинской области через суд добилась от МВД и Минфина выплаты компенсации в 500 тыс. руб. за срыв поездки в Таиланд из-за ошибок в двух загранпаспортах. Об этом сообщила пресс-служба Озерского городского суда региона во «ВКонтакте».
Ответчиками по иску выступали Минфин, МВД и управление МВД по Озерску, выдавшее документы. Ошибки обнаружились в загранпаспорте и самой женщины, и ее сына.
Истица сообщила, что 3 января 2024 года, когда она проходила паспортный контроль в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сотрудники отдела изъяли ее загранпаспорт, а также загранпаспорт ее несовершеннолетнего сына, указав на их непригодность из-за ошибок.
По этой причине туристическая поездка в Таиланд, запланированная на период с 3 по 14 января была сорвана. Женщина потребовала с ответчиков выплатить ей 465 тыс. руб. за причиненный ущерб, а также 100 тыс. руб. за моральный вред. Также она настаивала на компенсации расходов на услуги представителя в размере 30 тыс. руб. и расходов по уплате госпошлины.
Ошибка возникла при написании отчества женщины из-за технического сбоя. Городское управление МВД отвергало требования, заявив, что, когда та получала загранпаспорта на себя и сына, об ошибках она не сообщала, хотя могла сама ее обнаружить.
Также в ведомстве указали, что истица могла отказаться от договора с туроператором до его исполнения и потребовать от него вернуть потраченные средства или подать заявление на переоформление паспорта на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки, отметили в МВД. Кроме того, у мужа женщины паспорт не изымали, поэтому, сочли в МВД, он вполне мог поехать в Таиланд в одиночку. По этим причинам ведомство просило отказать пострадавшей в удовлетворении иска.
Однако суд заключил, что женщина и ее ребенок не смогли выехать за границу из-за дефектов, допущенных сотрудниками МВД при оформлении паспортов.
Также суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных при заполнении заявления и в выдаваемом паспорте лежит не только на том, кто обращается за услугой, но и на компетентных сотрудниках. Отсутствие контроля со стороны последних «может привести к умышленному искажению сведений о личности лица, которому выдается паспорт, и, как следствие, невозможности идентификации личности», говорится в судебном заключении.
Суд не принял доводы ответчиков о том, что муж женщины мог продолжить поездку, отметив, что ее целью был совместный семейный отдых. Иск был удовлетворен частично: семья получила 465 тыс. руб. компенсации ущерба и еще 30 тыс. руб. за моральный вред. Также ведомство обязали погасить расходы на представителя и госпошлину. Решение суда пока не вступило в силу.
Случаи отказа россиянам в выезде за границу из-за ошибок в загранпаспортах участились зимой. МВД тогда опровергло данные, что ошибки допущены массово. Ведомство связало проблемы у россиян с загранпаспортами на границе с обнаружением ошибок в персональных данных, а также в машиночитаемой зоне.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков
Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов