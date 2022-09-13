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Русская православная церковь за границей выбрала нового главу

РПЦЗ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Предыдущий глава церкви, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер 16 мая после продолжительной болезни
Епископ Манхэттенский Николай (в центре)
Епископ Манхэттенский Николай (в центре) (Фото: Wikimedia Commons)

Епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) избран первоиерархом Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) на Архиерейском соборе в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба РПЦЗ.

«Во вторник, 13 сентября, в Знаменском соборе г. Нью-Йорка состоялось избрание Архиерейским собором епископа Манхэттенского Николая первоиерархом Русской зарубежной церкви», — говорится в сообщении.

В РПЦЗ подчеркнули, что в соответствии с актом о каноническом общении с Русской православной церковью акт об избрании будет направлен «Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, с ходатайством со стороны нареченного первоиерарха о благословении на восприятие должностей». Настолование (вступление в чин) епископа Николая состоится 18 сентября в Знаменском соборе в Нью-Йорке.

РПЦЗ возникла в 1920 году как объединение клириков и мирян Русской православной церкви, оказавшихся в эмиграции вследствие революции 1917 года и поражения белого движения в гражданской войне в России. В 1940-е годы значительная часть приходов РПЦЗ перешла в Московский патриархат. На сегодняшний день является самоуправляемой церковью в составе РПЦ МП.

Предыдущий первоиерарх РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер 16 мая в США на 75-м году жизни после продолжительной болезни.

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Новому главе церкви — епископу Манхэттенскому Николаю — 48 лет. В 1991 году он окончил Александро-Невскую русскую церковную школу в городе Лейквуд (шт. Нью-Джерси), а после — Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В июне 2004 года митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром рукоположен в сан диакона и приписан к Свято-Троицкому монастырю в Джорданвилле. В 2012 году рукоположен в священника, а спустя два года был избран епископом Манхэттенским, викарием Восточно-Американской епархии.

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