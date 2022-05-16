Умер первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский скончался в США в возрасте 74 лет после продолжительной болезни

В США в возрасте 74 лет умер митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион, сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля православного храма Св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне отца Виктора (Потапов).

«Сегодня, в 14:00 [21:00 мск], отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Больше информации у меня нет. Подробности будут позже», — сказал отец Виктор журналистам.

Как рассказал «Интерфаксу» управляющий делами канцелярии Архиерейского синода протоиерей Серафим Ган, первоиерарх скончался после продолжительной болезни.

Митрополит Иларион (в миру — Капрал Игорь Алексеевич) родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер (Канада). «С юношеских лет имел тяготение к Церкви, любил читать журналы и книги духовно-нравственного содержания», — сообщается на сайте Русской православной церкви.

В 1972 году окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле (США), после чего поступил в Свято-Троицкий монастырь послушником. В декабре 1974 года принял постриг с именем Иларион — в честь преподобного Илариона, схимника Печерского, митрополита Киевского.

В 1995 году получил титул епископа Вашингтонского в Нью-Йорке, но «ввиду нестроений в Австралийской епархии, возникших после ухода на покой по болезни архиепископа Павла (Павлова)», в июне 1996 года был назначен на Сиднейскую и Австралийско-Новозеландскую кафедру и возведен в сан архиепископа.

После смерти первоиерарха Зарубежной церкви митрополита Лавра в марте 2008 года стал исполняющим обязанности председателя Архиерейского синода. В мае того же года Архиерейский собор избрал архиепископа Илариона шестым первоиерархом Русской зарубежной церкви и возвел в сан митрополита. Тогда же возглавил Архиерейский синод и стал митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским.