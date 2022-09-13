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Жан-Люк Годар сделал эвтаназию

По словам жены режиссера, «он мирно скончался в окружении близких» в своем доме на берегу Женевского озера. В Швейцарии разрешена эвтаназия
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, умерший в возрасте 91 года, выбрал эвтаназию, со ссылкой на его близких сообщила газета Libération.

«Он не был болен, он просто был истощен. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», — сказал один из родственников режиссера. Эту информацию изданию также подтвердил источник из близкого окружения Годара.

По словам жены режиссера Анн-Мари Мьевиль, «он мирно скончался в окружении близких» в своем доме на берегу Женевского озера в швейцарской коммуне Роль. В Швейцарии легализована эвтаназия. 

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О том, что Годар умер на 92-м году жизни, стало известно ранее 13 сентября. Он был одним из наиболее известных представителей новой волны во французском кино. Это направление сложилось в 1950–1960-х годах. На фоне преобладавших тогда в прокате коммерческих фильмов представители новой волны отказывались от предсказуемости повествования и часто прибегали к радикальным для того времени приемам.

Среди фильмов Годара: «Мужское — женское», «Жить своей жизнью», картина «На последнем дыхании», ставшая дебютной работой Жан-Поля Бельмондо, а также «Банда аутсайдеров» и «Маленький солдат». В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

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Жан-Люк Годар режиссер эвтаназия
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