Годар был одним из главных представителей французской «новой волны»

Жан-Люк Годар (слева) (Фото: Pierre Gleizes / AP)

Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, сообщает Liberation. Ему был 91 год.

Годар был одним из самых известных представителей новой волны в французском кино. Среди его фильмов — «На последнем дыхании» (1960) который стал дебютной работой Жан-Поля Бельмондо, «Маленький солдат» (1960), «Безумный Пьеро» (1965), «Карабинеры» (1963), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Мужское — женское» (1966). Его последний фильм, «Книга образов», был снят в 2018 году. В 2021 году Годар рассказывал, что готовит еще два фильма: один из них называется «Сценарий» и готовится к выходу на европейском общественном канале Arte. Второй фильм называется «Смешные войны».

Жан-Люк Годар родился в 1930 году. Еще когда он был ребенком, его семья переехала в Швейцарию. В 1949 году Годар поступил в Сорбонну. В начале 1950-х годов Годар занялся кинокритикой, и только через несколько лет приступил к съемкам собственных фильмов. В 1960-х годах Годар поддержал «левую волну», участвовал в протестах 1968 года.

В 2011 году Годар был награжден премией «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.