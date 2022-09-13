«Хулиганствующий бунтарь»: каким был режиссер Жан-Люк Годар

В 1968 году после студенческих протестов во Франции Годар (на фото крайний слева) создал киногруппу «Дзига Вертов» (по имени советского режиссера, автора новаторского киножурнала «Кино-Правда» и лучшего в истории документального фильма по версии Британского киноинститута (BFI) «Человек с киноаппаратом». — РБК), члены которой положили в основу кинематографа политические задачи. Группа просуществовала до начала 1970-х и выпустила такие фильмы, как «Правда», которая анализировала ситуацию после событий в Чехословакии, и «Письмо к Джейн» (о том, как реальность представлена в СМИ)

«Ко мне относились как к хулиганствующему бунтарю или анархисту, хотя я достаточно хорошо зарабатывал. <…> Мое бунтарство было индивидуальным, и я понял со значительным опозданием, что должен связаться более тесными узами с великими социальными движениями. Кино представляет собой полностью отгороженный закрытый мир, отрезающий вас от реальности. Просто поразительно, насколько вы от нее огорожены. Зная процесс создания и проката фильмов во Франции, мы учитывали вероятность непреодолимых препятствий для показа наших картин, знали, что их увидят только два-три приятеля, что окажемся в почти невыносимых условиях и их придется терпеть год, а может быть, и два. Это было неизбежно», — рассказывал Годар в одном из интервью