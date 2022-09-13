«Хулиганствующий бунтарь»: каким был режиссер Жан-Люк Годар
Режиссер франко-швейцарского происхождения Жан-Люк Годар родился в 1930 году в Париже. Во время Второй мировой войны семья жила в швейцарском Ньоне. В Париж Годар вернулся в 1948 году, после развода родителей, и поступил в Сорбонну, где учился на этнолога
Эрик Ромер (слева) и Жан-Люк Годар во время съемок фильма «Крейцерова соната», 1956 год.
В Париже он стал большим поклонником кино и во Французской синематеке (крупнейший в мире киноархив, занимающийся не только хранением и реставрацией лент, но и популяризацией кинематографа. — РБК) познакомился с будущими режиссерами Франсуа Трюффо, Жаком Риветтом и Эриком Ромером. С Риветтом и Ромером он основал журнал о кинематографе Gazette du cinéma. Годар также писал для журнала Cahiers du cinéma
Свой первый короткометражный фильм «Операция бетон» Годар снял в 1953 году, работая на строительстве плотины. Оператора он нанял, вложив заработанные там деньги
Выпустив свой первый полнометражный фильм «На последнем дыхании» (1960) с Жаном-Полем Бельмондо, Годар стал одним из основоположников французской «новой волны». Его представители применяли новаторские подходы к съемке, любили нетривиальные сюжеты, часто снимали фильмы по своим же сценариям.
Годар так говорил в одном из интервью о необходимости независимости режиссера: «Меня с самого первого фильма, «На последнем дыхании», — ну или с первого большого фильма — стало беспокоить, что, покинув отчий дом, я встретил продюсера, который ведет себя так, словно он мой отец. Скажем, я даю тебе то-то, и ты делаешь то-то, так что я стал мало-помалу учиться распоряжаться деньгами». В картине «На последнем дыхании» Годар использовал метод документальной съемки, когда камера следовала за героем. Среди любимых приемов Годара была свободная манера повествования: ход сюжета мог в любой момент прерываться вставками. Это также помогало отграничить киномир от реальности
В 1968 году после студенческих протестов во Франции Годар (на фото крайний слева) создал киногруппу «Дзига Вертов» (по имени советского режиссера, автора новаторского киножурнала «Кино-Правда» и лучшего в истории документального фильма по версии Британского киноинститута (BFI) «Человек с киноаппаратом». — РБК), члены которой положили в основу кинематографа политические задачи. Группа просуществовала до начала 1970-х и выпустила такие фильмы, как «Правда», которая анализировала ситуацию после событий в Чехословакии, и «Письмо к Джейн» (о том, как реальность представлена в СМИ)
«Ко мне относились как к хулиганствующему бунтарю или анархисту, хотя я достаточно хорошо зарабатывал. <…> Мое бунтарство было индивидуальным, и я понял со значительным опозданием, что должен связаться более тесными узами с великими социальными движениями. Кино представляет собой полностью отгороженный закрытый мир, отрезающий вас от реальности. Просто поразительно, насколько вы от нее огорожены. Зная процесс создания и проката фильмов во Франции, мы учитывали вероятность непреодолимых препятствий для показа наших картин, знали, что их увидят только два-три приятеля, что окажемся в почти невыносимых условиях и их придется терпеть год, а может быть, и два. Это было неизбежно», — рассказывал Годар в одном из интервью
После того как группа распалась, Годар увлекся новыми технологиями и основал экспериментальную студию Sonimage: тогда появились видеокамеры, значительно упростившие процесс съемки и позволявшие одновременно записывать изображение и звук. Годар объяснял преимущества видеокамер так: «Занимаясь видео, возвращаешься к более простым элементам. Особенно важно то, что изображение и звук едины. Для людей кино они существуют раздельно»
Всего Годар снял более 100 фильмов. Его последняя картина «Книга образов» была представлена на Каннском фестивале в мае 2018 года и получила спецприз жюри.
Также Годару неоднократно заказывали фильмы для телевидения, но не все из них пошли в эфир. Например, его «Веселая наука», снятая в 1968–1969 годах для французского ТВ, показалась слишком политизированной
На фото слева направо: актер Илай Уоллак, режиссер Фрэнсис Форд Коппола и документалист Кевин Браунлоу с почетными премиями в 2010 году.
Награжденный «Оскаром» за вклад в киноискусство Жан-Люк Годар на церемонию не приехал. В качестве официальной причины был назван преклонный возраст режиссера. В то же время упоминалось, что Годар мог быть недоволен вручением приза не в рамках основной церемонии (почетный «Оскар» традиционно вручается в другое время)
На фото: Годар и его жена Анн Вяземски на съемках фильма «Один плюс один» в 1968 году.
Жан-Люк Годар был женат трижды, каждый его брак был связан с кино: первых двух жен он снимал в своих фильмах, а третья — Анн-Мари Мьевиль — была его сорежиссером. Второй брак Годара был с актрисой — представительницей русского княжеского рода и внучкой писателя Франсуа Мориака Анн Вяземски.