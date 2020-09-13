Памфилова заявила о возможности для ЦИК «поучиться» у Казахстана

Послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана также представили свои оценки проведения единого дня голосования в России

Голосование в Томске, Россия (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России изучает опыт проведения выборов в Казахстане, Киргизии и Таджикистане и может многому поучиться у коллег. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Сегодня в информационном центре ЦИК послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана представили свои оценки проведения выборов в России. Так, казахстанский посол Ермек Кошербаев отметил «хорошую организацию, понятность, ясность всего процесса, его прозрачность» и выразил надежду, что Москва поделится с Нур-Султаном опытом проведения дистанционного электронного голосования.

«Я думаю, что действительно у вас тоже многому можно поучиться, как и у наших коллег из других республик», — ответила Памфилова на выступление дипломата.

Она выразила надежду, что страны будут и в дальнейшем поддерживать такое взаимодействие в двухстороннем, в многостороннем форматах и в рамках международных профильных организаций.