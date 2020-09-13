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Памфилова заявила о возможности для ЦИК «поучиться» у Казахстана

Послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана также представили свои оценки проведения единого дня голосования в России
Голосование в Томске, Россия
Голосование в Томске, Россия (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России изучает опыт проведения выборов в Казахстане, Киргизии и Таджикистане и может многому поучиться у коллег. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Сегодня в информационном центре ЦИК послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана представили свои оценки проведения выборов в России. Так, казахстанский посол Ермек Кошербаев отметил «хорошую организацию, понятность, ясность всего процесса, его прозрачность» и выразил надежду, что Москва поделится с Нур-Султаном опытом проведения дистанционного электронного голосования.

«Я думаю, что действительно у вас тоже многому можно поучиться, как и у наших коллег из других республик», — ответила Памфилова на выступление дипломата.

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

Она выразила надежду, что страны будут и в дальнейшем поддерживать такое взаимодействие в двухстороннем, в многостороннем форматах и в рамках международных профильных организаций.

В России в воскресенье, 13 сентября, проходит основной день голосования на региональных и местных выборах. Ранее, 11 и 12 сентября, состоялось досрочные выборы. В 18 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах.

По данным комиссии на 13 сентября, наибольшее количество избирателей на довыборах в Госдуму зафиксировали в Татарстане — 56,64%, самую низкую явку зафиксировали в Ярославской области — 10,47%. Самая высокая явка на выборах глав регионов — в Еврейской автономной области (57,89%), а самая низкая — в Иркутской области (15,94%).

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Авторы: Виктория Тютина, Евгения Кузнецова
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
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