Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 сентября

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19, в России с 4 сентября ежедневно фиксируют более 5 тыс. заразившихся — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,062 млн человек (плюс 5449 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 578 человек (плюс 94 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 876 тыс. больных. Последние 10 дней в России фиксируют более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. До этого на протяжении двух недель ежедневный прирост заболевших не превышал отметку в 5 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России провели более 40 млн тестов на коронавирус.

В Русской православной церкви (РПЦ) посоветовали быстрее привиться от COVID-19. По словам главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона, возможные побочные эффекты вакцинации уже известны — это повышение температуры «на один вечер», слабость или сонливость. «Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил он. По мнению Илариона, риски побочных эффектов и заражения коронавирусом «несопоставимы».



Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Учеба в российских вузах проходит в штатном режиме без вспышек коронавируса, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

Глава РФПИ назвал ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19. Ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,3 млн, из них почти 912 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились 28,7 млн человек, из них более 920 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены почти 6,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,7 млн), на третьем — Бразилия (более 4,3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (почти 717 тыс.).

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, возобновила ее испытания после приостановки из-за болезни одного из добровольцев.

В Армении ввели карантин до 11 января из-за коронавируса. Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение. Въезд в страну по-прежнему закрыт для иностранных граждан. В Армении выявили более 45 тыс. заболевших COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Теперь там запрещают массовые мероприятия, прекращают плановую госпитализацию в больницах, закрывают фитнес-центры.

Главный инфекционист США оценил сроки возвращения к нормальной жизни. Для возвращения к жизни, похожей на ту, что была до пандемии, мало разработать вакцину — много времени уйдет на развертывание самого процесса вакцинации и достижение приемлемого уровня защиты населения, считает Энтони Фаучи.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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