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Минюст США раскроет имя незнакомца из дела о терактах 9/11
Речь идет о неизвестном персонаже, который фигурировал в отчете ФБР от 2012 года. В отчете говорилось об имеющихся доказательствах, что он отдавал распоряжения двум чиновникам из Саудовской Аравии помогать террористам
Мемориал жертвам терактов 9/11 в Нью-Йорке (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Министерство юстиции США заявило, что раскроет имя человека, как того просят родственники жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, подавшие иск к Саудовской Аравии, считая, что она причастна к этим терактам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Истцы пытаются получить сведения из отчета ФБР от 2012 года, в отредактированной для публикации версии которого говорилось, что ведомство ведет расследование в отношении двух должностных лиц Саудовской Аравии, Омара аль-Байуми и Фахада аль-Тумайри, и что имеются доказательства того, что третий человек приказал им помогать угонщикам самолетов.

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Глава ЦРУ выступил против публикации секретных данных о терактах 9/11

Прокуроры США на суде в Нью-Йорке заявили, что генеральный прокурор Уильям Барр решил не разглашать государственную тайну, но поделится именем этого человека с адвокатами, представляющими интересы истцов.

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WSJ узнала о готовности вероятного организатора терактов 9/11 к сделке

Семьи жертв в течение нескольких месяцев призывали правительство США предоставить полный отчет ФБР. В недавнем письме от их имени президенту Дональду Трампу говорилось, что это поможет им «наконец узнать всю правду и добиться справедливости в отношении Саудовской Аравии».

«Саудовской Аравии больше некуда бежать», — заявили Reuters адвокаты Дон Мильгиори и Шон Картер, участвующие в процессе. «Мы с нетерпением ждем новых раскрытий в предстоящие недели и месяцы», — говорится в их совместном заявлении заявлении.

Эр-Рияд свою причастность к терактам отрицает.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минюст США, теракты 11 сентября, Саудовская Аравия
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