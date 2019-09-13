Минюст США раскроет имя незнакомца из дела о терактах 9/11

Речь идет о неизвестном персонаже, который фигурировал в отчете ФБР от 2012 года. В отчете говорилось об имеющихся доказательствах, что он отдавал распоряжения двум чиновникам из Саудовской Аравии помогать террористам

Мемориал жертвам терактов 9/11 в Нью-Йорке (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Министерство юстиции США заявило, что раскроет имя человека, как того просят родственники жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, подавшие иск к Саудовской Аравии, считая, что она причастна к этим терактам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Истцы пытаются получить сведения из отчета ФБР от 2012 года, в отредактированной для публикации версии которого говорилось, что ведомство ведет расследование в отношении двух должностных лиц Саудовской Аравии, Омара аль-Байуми и Фахада аль-Тумайри, и что имеются доказательства того, что третий человек приказал им помогать угонщикам самолетов.

Прокуроры США на суде в Нью-Йорке заявили, что генеральный прокурор Уильям Барр решил не разглашать государственную тайну, но поделится именем этого человека с адвокатами, представляющими интересы истцов.