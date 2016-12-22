Во Франции отпустили из тюрьмы подругу художника Павленского

Во Франции отпущена на свободу гражданская жена художника Петра Павленского Оксана Шалыгина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Доминик Байротер Минков.

«Место художника — на свободе, а не в тюрьме. Оксана Шалыгина была сегодня освобождена», — написала она.

Шалыгина была задержана полицией вместе с Павленским в октябре 2017 года после акции у Банка Франции. Тогда художник-акционист поджег здание банка и призвал к революции. Павленского обвинили в порче имущества. В ноябре он объявил о сухой голодовке. В то же время суд отказался освободить его из-под стражи, объяснив это тем, что Павленский может вновь совершить попытку поджога.

Французские власти предоставили политическое убежище Павленскому после того, как в январе 2017 года он уехал из России. В России в его отношении была проведена проверка по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной. Однако в мае Следственный комитет России (СКР) отказался возбудить уголовное дело в отношении Павленского.