«РИА Новости» узнало об аресте 30 счетов рекордсменов-взяточников из МВД

Два бывших сотрудника МВД были объявлены в розыск в апреле за взятку в почти 5 млрд руб. от администратора криптобиржи. По данным «РИА Новости», суд арестовал уже 30 банковских счетов, которые фигуранты оформляли на доверенных лиц

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении взяток на 5 млрд руб. и скрывшиеся за границей, оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 таких счетов, рассказали источники «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Как уточнили собеседники агентства, под арест попали одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Кроме того, арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

«Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — сказал один из источников. Он добавил, что всего арестовано 30 банковских счетов, открытых в том числе в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ Банк», а также Сельскохозяйственном банке.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда и направил запрос в пресс-службу МВД России.

Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова в апреле этого года обвинили в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC) в биткоинах и эфириумах на сумму, соответствующую 4,9 млрд руб. Согласно материалам дела, Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство администратору криптобиржи Алексею Иванову.

Это самая крупная взятка в истории МВД. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.

По версии следствия, деньги сотрудникам МВД перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Средства поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки. Сейчас оба фигуранта не в России, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 Уголовного кодекса). Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 УК) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии.