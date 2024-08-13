 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«РИА Новости» узнало об аресте 30 счетов рекордсменов-взяточников из МВД

Два бывших сотрудника МВД были объявлены в розыск в апреле за взятку в почти 5 млрд руб. от администратора криптобиржи. По данным «РИА Новости», суд арестовал уже 30 банковских счетов, которые фигуранты оформляли на доверенных лиц

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении взяток на 5 млрд руб. и скрывшиеся за границей, оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 таких счетов, рассказали источники «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Как уточнили собеседники агентства, под арест попали одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Кроме того, арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

«Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — сказал один из источников. Он добавил, что всего арестовано 30 банковских счетов, открытых в том числе в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ Банк», а также Сельскохозяйственном банке.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда и направил запрос в пресс-службу МВД России.

Экс-полицейского обвинили в получении рекордной взятки в 5 млрд руб.
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова в апреле этого года обвинили в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC) в биткоинах и эфириумах на сумму, соответствующую 4,9 млрд руб. Согласно материалам дела, Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство администратору криптобиржи Алексею Иванову.

Это самая крупная взятка в истории МВД. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.

По версии следствия, деньги сотрудникам МВД перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Средства поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки. Сейчас оба фигуранта не в России, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 Уголовного кодекса). Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 УК) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Анастасия Серова
взятка рекорд МВД банковские счета арест суд
Материалы по теме
Замначальника московской ФНС задержали по подозрению во взяточничестве
Политика
СБУ задержала замминистра энергетики за взятку в $500 тыс.
Политика
Петербургские генералы МВД не признали вину во взятках на ₽64,5 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской областиПолитика, 10:21
Первый номер драфта НХЛ 2012 года подписал контракт с китайским клубомСпорт, 10:20
Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для ученийПолитика, 10:16
Кнайсль назвала антиисторичным участие немецких танков в боях в РоссииПолитика, 10:08
Почему в Европе начали бороться с туристами — The EconomistPro, 10:06
«РИА Новости» узнало об аресте 30 счетов рекордсменов-взяточников из МВДОбщество, 09:44
Один из супругов оформил на другого бизнес. Кто и чем рискуетPro, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На красной ветке метро Москвы ограничат движение на пять днейОбщество, 09:35
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» затонул в Тихом океанеТехнологии и медиа, 09:27
ET узнала о работе Индии и России по введению базового обменного курсаПолитика, 09:24
В ряде регионов России ночью произошло сильное северное сияние. ВидеоОбщество, 09:20
Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в МосквеНедвижимость, 09:15
Польский «король посылок» подаст в суд на Meta из-за фейковой рекламыТехнологии и медиа, 09:14
CAS отклонил апелляцию США о присуждении бронзы Игр румынской гимнасткеСпорт, 09:05