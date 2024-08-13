Суд приговорил режиссера Вырыпаева к 7,5 годам за фейки о российской армии

Приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии сократили на полгода

В конце 2023 года Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам колонии, однако Мосгорсуд отправил это решение на пересмотр. Вторым приговором срок наказания уменьшили на полгода

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева (признан иноагентом) к семи с половиной годам лишения свободы по статье о распространении ложной информации о действиях вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд вынес приговор по этому делу повторно после того, как в конце июля Мосгорсуд отменил его предыдущее решение. Согласно первому постановлению, Вырыпаев был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали слова режиссера о военных действиях на Украине. По словам источника «РИА Новости», вынесенный приговор отменили в связи с нарушениями при рассмотрении дела.

Отбывать вновь назначенное наказание Вырыпаев будет в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение четырех лет.

Срок отбытия наказания Вырыпаевым будут отсчитывать с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на ее территории.

Вырыпаева заочно арестовали в мае 2023 года, на тот момент он уже был объявлен в розыск. С 2014 года режиссер проживает в Польше, в 2022 году он получил гражданство этой страны.

Вырыпаев — театральный драматург, режиссер. В марте 2022 года он обратился к российским театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине. После этого в России начали отменять спектакли по его пьесам.