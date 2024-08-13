Приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии сократили на полгода
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева (признан иноагентом) к семи с половиной годам лишения свободы по статье о распространении ложной информации о действиях вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Суд вынес приговор по этому делу повторно после того, как в конце июля Мосгорсуд отменил его предыдущее решение. Согласно первому постановлению, Вырыпаев был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы.
Поводом для возбуждения дела стали слова режиссера о военных действиях на Украине. По словам источника «РИА Новости», вынесенный приговор отменили в связи с нарушениями при рассмотрении дела.
Отбывать вновь назначенное наказание Вырыпаев будет в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение четырех лет.
Срок отбытия наказания Вырыпаевым будут отсчитывать с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на ее территории.
Вырыпаева заочно арестовали в мае 2023 года, на тот момент он уже был объявлен в розыск. С 2014 года режиссер проживает в Польше, в 2022 году он получил гражданство этой страны.
Вырыпаев — театральный драматург, режиссер. В марте 2022 года он обратился к российским театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине. После этого в России начали отменять спектакли по его пьесам.
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