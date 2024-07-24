Суд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву по делу о «фейках»
Московский городской суд отменил заочный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву по статье о распространении ложной информации о действиях вооруженных сил.
Дело режиссера 18 июля поступило в Басманный суд, следует из картотеки на сайте судов общей юрисдикции. По словам источника «РИА Новости», предыдущее решение отменили в связи с нарушениями при рассмотрении дела.
Басманный суд в декабре 2023 года заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам колонии из-за его слов о военных действиях на Украине Позднее в суд поступила апелляционная жалоба режиссера.
Несколькими месяцами ранее МВД объявило Вырыпаева в розыск вместе с продюсером Александром Роднянским (внесен в реестр иноагентов), их заочно арестовали.
Вырыпаев — театральный драматург, режиссер. С 2014 года он живет в Польше, в 2022 году получил гражданство этой страны. В марте 2022 года он обратился к российским театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга.
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