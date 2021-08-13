Эксперты назвали июль самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

В июле средняя температура воздуха на Земле на 0,93 градуса по Цельсию превысила среднее значение за ХХ век. Прошлый месяц стал самым жарким из когда-либо зарегистрированных за все 142 года наблюдений за погодой

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В июле 2021 года общемировая температура достигла рекордных значений за все 142 года метеонаблюдений, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA, входит в Министерство торговли).

По данным ведомства, в этом месяце общая температура поверхности Земли и океана была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке, которое составило 15,8 градуса. Нынешний показатель на 0,01 градуса превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

В Северном полушарии, где расположено 67,3% суши, температура поверхности Земли превысила среднее значение на 1,54 градуса по Цельсию и превзошла рекорд от 2012 года.

По данным NOAA, в Азии зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений: был побит рекорд, установленный в 2010 году. В Европе июль 2021 года стал жарче июля 2010-го (предыдущий максимум, затем тот же показатель был достигнут в 2018 году).