Эксперты назвали июль самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

По словам представителя NOAA Рика Спинрада, июль 2021-го «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных». «В этом случае первое место — наихудшее место», — заявил он.
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10 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала доклад о глобальном потеплении. Ученые сообщили, что зафиксировали более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе на планете. В мире растет глобальная температура, повышается уровень моря, увеличиваются выбросы углекислого газа, предупредили они. Некоторые изменения необратимы в течение сотен тысяч лет.
Изменение климата вызвано деятельностью человека, говорится в докладе. Оно уже сейчас приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Эксперты считают, что человечество способно ограничить масштабы изменения климата, существенно сократив выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе парниковых газов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал выводы группы экспертов сигналом тревоги для всего человечества. Он напомнил, что в соответствии с Парижским соглашением по климату международное сообщество согласилось удержать глобальное повышение температуры на уровне не более 1,5 градуса. Однако, по мнению генсека, если не принять срочных мер, этот порог будет перейден уже в ближайшее время. Он призвал все страны, особенно входящие в G20, подтвердить свою приверженность борьбе с изменением климата.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в потеплении климата отчасти виноваты антропогенные факторы, но у системы есть и собственные колебания. Она считает, что средняя годовая температура в Северном полушарии может вернуться к норме в 2035 году. Замдиректора Института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов предположил, что возвращение температуры в рамки климатической нормы возможно ближе ко второй половине ХХI века.