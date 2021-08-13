Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
NASA оценило сообщения о причастности астронавтки к появлению дыры в МКС Технологии и медиа, 23:14 Генсек ООН заявил о выходе из-под контроля ситуации в Афганистане Политика, 22:35 Армия ушла на броневиках: как выглядят взятые талибами города Афганистана Политика, 22:23 Эксперты назвали июль самым жарким на Земле за всю историю наблюдений Общество, 22:08 На Кубани из-за ливней эвакуировали более 900 детей из летних лагерей Общество, 22:07 Зеленский потребовал от полиции жестких действий из-за угроз чемпиону Игр Политика, 22:06 Салфетку со слезами Месси выставили на продажу за $1 млн Спорт, 21:52 Детей эвакуировали из затопленных лагерей в Краснодарском крае. Видео Общество, 21:43 США начали переброску дополнительных сил в Кабул Политика, 21:42 Boeing отложила полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей Технологии и медиа, 21:40 Посольство Британии призвало Москву не выдворять журналистку Би-би-си Политика, 21:40 Олимпийская чемпионка назвала недостаточной защиту российских спортсменов Спорт, 21:36 Комики записали видео в поддержку осужденного Идрака Мирзализаде Общество, 21:18 В Би-би-си осудили отказ России продлить визу ее журналистке Общество, 21:01
Общество ,  
0 

Эксперты назвали июль самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

В июле средняя температура воздуха на Земле на 0,93 градуса по Цельсию превысила среднее значение за ХХ век. Прошлый месяц стал самым жарким из когда-либо зарегистрированных за все 142 года наблюдений за погодой
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

В июле 2021 года общемировая температура достигла рекордных значений за все 142 года метеонаблюдений, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA, входит в Министерство торговли).

По данным ведомства, в этом месяце общая температура поверхности Земли и океана была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке, которое составило 15,8 градуса. Нынешний показатель на 0,01 градуса превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

В Северном полушарии, где расположено 67,3% суши, температура поверхности Земли превысила среднее значение на 1,54 градуса по Цельсию и превзошла рекорд от 2012 года.

По данным NOAA, в Азии зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений: был побит рекорд, установленный в 2010 году. В Европе июль 2021 года стал жарче июля 2010-го (предыдущий максимум, затем тот же показатель был достигнут в 2018 году).

Ученые заявили о необратимых в течение тысяч лет изменениях климата
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

По словам представителя NOAA Рика Спинрада, июль 2021-го «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных». «В этом случае первое место — наихудшее место», — заявил он.

Video

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

10 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала доклад о глобальном потеплении. Ученые сообщили, что зафиксировали более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе на планете. В мире растет глобальная температура, повышается уровень моря, увеличиваются выбросы углекислого газа, предупредили они. Некоторые изменения необратимы в течение сотен тысяч лет.

Изменение климата вызвано деятельностью человека, говорится в докладе. Оно уже сейчас приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Эксперты считают, что человечество способно ограничить масштабы изменения климата, существенно сократив выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе парниковых газов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал выводы группы экспертов сигналом тревоги для всего человечества. Он напомнил, что в соответствии с Парижским соглашением по климату международное сообщество согласилось удержать глобальное повышение температуры на уровне не более 1,5 градуса. Однако, по мнению генсека, если не принять срочных мер, этот порог будет перейден уже в ближайшее время. Он призвал все страны, особенно входящие в G20, подтвердить свою приверженность борьбе с изменением климата.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в потеплении климата отчасти виноваты антропогенные факторы, но у системы есть и собственные колебания. Она считает, что средняя годовая температура в Северном полушарии может вернуться к норме в 2035 году. Замдиректора Института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов предположил, что возвращение температуры в рамки климатической нормы возможно ближе ко второй половине ХХI века.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
июль Погода изменение климата глобальное потепление
Материалы по теме
Синоптик сообщил об изменении климата в России спустя 30 лет
Общество
Эксперты рассказали, когда температура на Земле может вернуться в норму
Общество
Ученые заявили о необратимых в течение тысяч лет изменениях климата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter