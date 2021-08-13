Венгрия отменила карантин для невакцинированных россиян

Обладатели сертификатов вакцинации любой российской вакциной не обязаны предоставлять при въезде в Венгрию никаких дополнительных карантинных документов. Непривитые должны предъявить результаты ПЦР-теста

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Правительство Венгрии отменило обязательный карантин для прибывающий россиян, у которых нет сертификата о прививке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Венгрии в России.

«В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии № 408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.

Россиянам, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19, предоставлять результаты теста не требуется.

В посольстве предупредили, что заявление на визу может быть отклонено, если возникнут подозрения, что целевой страной поездки является не Венгрия.

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