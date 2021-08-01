Венгрия возобновит выдачу туристических виз россиянам со 2 августа
Визовые центры Венгрии начнут выдавать туристические визы россиянам со 2 августа. Об этом сообщил оператор визовых центров VFS Global.
«Начиная со 2 августа 2021 года визовые центры Венгрии начинают прием документов по туристической цели поездки. <...> Подача документов осуществляется по предварительной записи», — отмечается в сообщении.
Помимо обычных подтверждающих документов к заявке на визу необходимо приложить свидетельство о вакцинации от коронавируса. Те, кто переболел COVID-19 за последние полгода, также могут въехать в страну без ограничений, но должны подтвердить это. Подтверждающими документами станут первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест и справка врача о том, что пациент переболел COVID-19. Все три должны быть на английском языке или с английским переводом.