Венгрия возобновит выдачу туристических виз россиянам со 2 августа

Для посещения Венгрии подходит любая российская вакцина. Свободный въезд в страну для россиян с иммунитетом от коронавируса открыт с 27 июля. Министр иностранных дел Петер Сийярто отмечал, что, Венгрия всегда пользовалась популярностью у россиян, поэтому присутствие туристов из России поможет туристическому сектору страны.

По последним данным Университета Джонса Хопкинска, число заболевших COVID-19 в Венгрии составляет 809 491 человек.