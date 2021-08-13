Новый рекорд смертей. Самое актуальное о пандемии на 13 августа

В России снова выявили более 800 смертей от COVID за сутки, в США разрешили третий укол вакцины, Москва отменила обязательную удаленку, а Венгрия — карантин для россиян. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 277 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,5 млн. Выздоровели 5,8 млн человек (19,3 тыс. за сутки), умерли более 168,8 тыс. (плюс 815 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

Новый рекорд смертей от COVID-19 в России: за сутки умерли 815 заболевших. Накануне впервые с начала эпидемии в стране зарегистрировали более 800 смертей от COVID за сутки. Впервые этот показатель превысил 700 человек 6 июля. С тех пор он не опускался ниже этого уровня, а четыре раза достигал отметки 799 смертей от COVID-19 за сутки.

В Москве отменили требование обязательного перевода на удаленную работу 30% сотрудников компаний и организаций. В целом столица вернулась к обычному ритму жизни, отметил мэр Сергей Собянин и сообщил, что первую дозу прививки уже получили 4,5 млн москвичей. В городе также разрешили посещение зоопарков. В то же время остаются в силе запрет массовых мероприятий, масочный режим и ограничения для кино и театров.

«Роснефть» сформировала коллективный иммунитет от коронавируса, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Всего в ней вакцинировались уже 263 тыс. человек, что составляет 73,9% от списочного состава сотрудников.

Больше всего противников вакцинации в России оказалось среди сторонников КПРФ: 51% не прививались и не планируют это делать. В наибольшей степени поддерживают вакцинацию сторонники «Единой России» — привились 55%, еще 28% планируют вакцинироваться. На втором месте по количеству привитых от коронавируса голосующие за «Яблоко» (49%), на третьем — сторонники партии «Новые люди» (48%).

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 204,6 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 205,4 млн человек, более 4,3 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,2 млн), следует из данных ВОЗ.