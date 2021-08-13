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Пандемия коронавируса ,  

Новый рекорд смертей. Самое актуальное о пандемии на 13 августа

В России снова выявили более 800 смертей от COVID за сутки, в США разрешили третий укол вакцины, Москва отменила обязательную удаленку, а Венгрия — карантин для россиян. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 277 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,5 млн. Выздоровели 5,8 млн человек (19,3 тыс. за сутки), умерли более 168,8 тыс. (плюс 815 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта
Общество

  • Новый рекорд смертей от COVID-19 в России: за сутки умерли 815 заболевших. Накануне впервые с начала эпидемии в стране зарегистрировали более 800 смертей от COVID за сутки. Впервые этот показатель превысил 700 человек 6 июля. С тех пор он не опускался ниже этого уровня, а четыре раза достигал отметки 799 смертей от COVID-19 за сутки.

  • В Москве отменили требование обязательного перевода на удаленную работу 30% сотрудников компаний и организаций. В целом столица вернулась к обычному ритму жизни, отметил мэр Сергей Собянин и сообщил, что первую дозу прививки уже получили 4,5 млн москвичей. В городе также разрешили посещение зоопарков. В то же время остаются в силе запрет массовых мероприятий, масочный режим и ограничения для кино и театров.

  • «Роснефть» сформировала коллективный иммунитет от коронавируса, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Всего в ней вакцинировались уже 263 тыс. человек, что составляет 73,9% от списочного состава сотрудников.

  • Больше всего противников вакцинации в России оказалось среди сторонников КПРФ: 51% не прививались и не планируют это делать. В наибольшей степени поддерживают вакцинацию сторонники «Единой России» — привились 55%, еще 28% планируют вакцинироваться. На втором месте по количеству привитых от коронавируса голосующие за «Яблоко» (49%), на третьем — сторонники партии «Новые люди» (48%).

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 204,6 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 205,4 млн человек, более 4,3 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,2 млн), следует из данных ВОЗ.

  • Регулятор в США одобрил введение дополнительной, так называемой бустерной прививки от коронавируса лицам со слабым иммунитетом. Дополнительную прививку получат пациенты, которым делают трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета.
  • ВОЗ создаст новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Она будет консультировать ВОЗ в том числе по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.
  • Венгрия отменила карантин для невакцинированных российских туристов. Для въезда в страну им достаточно представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Обладатели сертификатов вакцинации любой российской вакциной могут въехать без предоставления дополнительных документов.
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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