Пандемия коронавируса , 13 авг, 20:59
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ВОЗ оценила стоимость борьбы с COVID минимум в $100 млрд
Борьба с распространением коронавируса в ближайшее время потребует $100 млрд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус во время брифинга, передает корреспондент РБК.
«Прежде чем тратить еще $10 трлн на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам миру необходимо будет потратить $100 млрд на новые средства, особенно на новые вакцины, которые разрабатываются», — оценил Гебрейесус.
Он уточнил, что сейчас международная программа ВОЗ по ускорению разработки, производства, регулирования и покупки средств от коронавируса требует вливаний в размере $31,3 млрд.
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