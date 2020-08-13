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Экс-глава Оренбурга получил 4,5 года колонии за взятки

Евгения Арапова признали виновным в получении взяток, в том числе в виде однокомнатной квартиры, и незаконном создании юридического лица
Евгений Арапов (слева)
Евгений Арапов (слева) (Фото: Алена Гниденко / ТАСС)

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорен к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 15 млн руб., сообщает Следственный комитет (СК). По данным ведомства, отбывать наказание Арапов будет в колонии строгого режима.

В сообщении СК отмечается, что суд признал бывшего мэра виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица через подставных лиц), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2012 году Арапов, возглавляя администрацию Оренбурга, зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму. Компания заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход. СК считает, что в течение шести лет Арапов получил более 14 млн руб. прибыли.

СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой
Общество

Помимо этого в мае 2018-го Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова взятку в 400 тыс. руб. «за попустительство по службе». В мае–июне того же года он через подставное лицо получил от учредителя и директора коммерческой организации взятку в виде однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме стоимостью 1,3 млн руб.

По ходатайству следствия было арестовано имущество Арапова, общая стоимость которого оценивается в 50 млн руб.: это три автомобиля, оформленные на родственников бывшего мэра, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, доли в уставном капитале коммерческой организации и еще 13 коммерческих организаций, оформленные на подставное лицо, а также более 3,8 млн руб. наличными.

Сам экс-глава Оренбурга вину не признал. Как передает ТАСС, суд оправдал Арапова по одному эпизоду получения взятки. Судья отметила, что в этом случае за ним признается право на реабилитацию, возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального вреда.

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Арапов был задержан в августе 2018 года. Он занимал должность мэра с ноября 2010 года, а затем был переизбран 30 октября 2015 года.

Борисова ранее признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Оренбург, взятка, приговор
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