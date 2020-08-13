МВД ответило на данные о бунте и криках «уходи!» в колонии Бобруйска

Накануне местные СМИ сообщили, что на фоне протестов против итогов выборов заключенные в ИК-2 устроили беспорядки и скандировали: «Уходи!» В милиции заявили, что в учреждении не было бунта, а произошло «нарушение распорядка»

Видео: Татьяна Лемешко / belaruskayaturma / VK

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Бунта в исправительной колонии Бобруйска, о котором накануне сообщили местные СМИ, не было. Об этом РБК заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Никакого бунта не было, было нарушение распорядка», — сказала представитель МВД. По ее словам, пострадавших среди заключенных и сотрудников колонии нет.

В ночь на 13 августа издание «Наша нива» сообщило со ссылкой на очевидцев, что с территории исправительной колонии № 2 доносились «звуки массовых беспорядков». По его данным, из ИК-2 были слышны крики, в частности «уходи!», лай собак и лязг металла.