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МВД ответило на данные о бунте и криках «уходи!» в колонии Бобруйска

Накануне местные СМИ сообщили, что на фоне протестов против итогов выборов заключенные в ИК-2 устроили беспорядки и скандировали: «Уходи!» В милиции заявили, что в учреждении не было бунта, а произошло «нарушение распорядка»

Видео: Татьяна Лемешко / belaruskayaturma / VK
Видео: Татьяна Лемешко / belaruskayaturma / VK
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Бунта в исправительной колонии Бобруйска, о котором накануне сообщили местные СМИ, не было. Об этом РБК заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Никакого бунта не было, было нарушение распорядка», — сказала представитель МВД. По ее словам, пострадавших среди заключенных и сотрудников колонии нет.

В ночь на 13 августа издание «Наша нива» сообщило со ссылкой на очевидцев, что с территории исправительной колонии № 2 доносились «звуки массовых беспорядков». По его данным, из ИК-2 были слышны крики, в частности «уходи!», лай собак и лязг металла.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

К исправительному учреждению подъехали полицейские машины. По информации издания, в колонии отбывают наказание несколько тысяч человек.

В свою очередь Telegram-канал Hue писал, что заключенные ИК-2 бунтовали несколько часов подряд, к ней все это время стягивались подразделения внутренних войск. По информации издания, сотрудники соседнего исправительного учреждения открытого типа (ИУОТ) № 15 заявили, что ситуация под контролем, а гул, который слышали местные жители, возник «из-за блочного типа здания».

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В Белоруссии четвертый день подряд проходят акции протеста против объявленных итогов президентских выборов. По предварительным данным Центризбиркома страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — около 10%.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Акции протеста быстро переросли в столкновения с силовиками, милиция и военные разгоняют протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. В их числе во время акций протеста в Минске оказались и российские журналисты. Некоторых, в том числе корреспондентов Meduza Максима Солопова и Znak.com Никиту Телиженко, избили сотрудники ОМОНа, долгое время с ними не было никакой связи. Впоследствии обоих отпустили.

Авторы: Любовь Порываева, Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Бобруйск, колония, бунт
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