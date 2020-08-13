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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 августа

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус, следов вируса в московском водопроводе не обнаружили, в Севастополе медики жалуются на невыплаченные «коронавирусные» надбавки — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 907,7 тыс. (плюс 5057 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 384 человека (плюс 124 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 716,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. В его пресс-службе сообщили, что если диагноз подтвердится, он продолжит работать удаленно.
  • В Москве за сутки от COVID-19 умерли 11 человек. Всего в столице с начала эпидемии скончались 4622 пациента.
  • Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили следов коронавирусной инфекции в московской питьевой воде.
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  • Медикам Севастополя третий месяц подряд не выплачивают надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на работников городской инфекционной больницы. По словам сотрудников больницы, средняя зарплата составляет 15 тыс. руб., в том числе при работе ночью.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Из-за эпидемии коронавируса в России более чем на треть снизилось число новых регистраций индивидуальных предпринимателей в первом полугодии 2020 года. Неохотнее всего новый бизнес открывался в Псковской области — там в первые шесть месяцев 2020 года открылось на 56,5% меньше компаний, чем в аналогичный период 2019-го. Сильно пострадали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — в этих регионах падение показателя составляло от 43,8 до 48,5%.
  • Количество зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упало в 17–25 раз, до 5%, от уровня начала августа прошлого года. Этому способствовала «шахматная рассадка» в кинозалах и отсутствие в прокате кассовых фильмов. В кинотеатрах страны с 29 июля по 5 августа побывали 172,5 тыс. человек, а с 5 по 11 августа — 259,2 тыс. В прошлом году в первую и вторую недели августа посещаемость кинотеатров составила соответственно 4,5 млн и 4,6 млн человек. Эксперты полагают, что посещаемость кинозалов может восстановиться только к новогодним праздникам.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 20,16 млн, из них более 737,4 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 20,62 млн человек, из них более 749,4 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,19 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,16 млн), на третьем — Индия (более 2,39 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (568,9 тыс.).
  • Власти Казахстана приняли решение с 17 августа начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран, включая Россию. В Нур-Султане отметили, что для полетов в Россию необходимо разрешение Москвы.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Армении режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, продлен на 30 дней, до 11 сентября.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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