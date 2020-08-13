Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 августа

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус, следов вируса в московском водопроводе не обнаружили, в Севастополе медики жалуются на невыплаченные «коронавирусные» надбавки — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 907,7 тыс. (плюс 5057 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 384 человека (плюс 124 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 716,3 тыс. человек.