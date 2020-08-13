Пандемия коронавируса , 13 авг, 10:51
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 августа
Трутнев сдал положительный тест на коронавирус, следов вируса в московском водопроводе не обнаружили, в Севастополе медики жалуются на невыплаченные «коронавирусные» надбавки — главное в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 907,7 тыс. (плюс 5057 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 384 человека (плюс 124 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 716,3 тыс. человек.