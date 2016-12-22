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Центробанк изменил правила оформления е-ОСАГО
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Центробанк изменил правила оформления е-ОСАГО
Финансы, 10:47
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Центробанк изменил правила оформления е-ОСАГО
Изменения внесены для того, чтобы упростить процесс оформления электронных договоров ОСАГО, а также сделать систему менее уязвимой для мошенников, объяснил Центробанк
Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Центробанк изменил правила оформления электронных полисов ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.

Новые правила позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО и сделать его более удобным для клиентов, а также лучше защитить всех участников страхового рынка, рассчитывают в ЦБ.

Для этого ЦБ установил, что ключ простой электронной подписи может состоять только из цифр и латинских букв. «Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», — поясняет ЦБ.

Регулятор также установил требования к электронным копиям документов, которые клиенты е-ОСАГО загружают на сайт страховой компании, и определил, что договор со страховой компанией может вступить в силу только через три дня после его заключения. Кроме того, к одному телефонному номеру может быть привязан только один личный кабинет клиента страховой компании.

ОНФ выявил проблемы с покупкой полисов ОСАГО в регионах
Финансы

При заключении страхового договора через сайт Российского союза автостраховщиков (РСА, система гарантирования) страховщик должен контролировать «правомерность использования» данной системы, в том числе со стороны Банка России. Для этого каждый переход в систему гарантирования страховые компании будут фиксировать на своей стороне. ​

Изменения вступят в силу по истечении 10 дней.

Ранее ОНФ («Общероссийский народный фронт») провел ежегодное исследование, целью которого стало выявление проблем с оформлением и доступностью электронных полисов в российских регионах. Согласно данным ОНФ, почти в 60% случаях при попытке заключить договор ОСАГО через интернет у автовладельца возникли проблемы технического характера, а в четырех регионах ни одна попытка активистов фронта оформить e-ОСАГО не удалась.

Водителям разрешат ездить без бумажного полиса ОСАГО
Финансы

При попытках оформить документ возникали сложности при регистрации, проблемы с получением кодов подтверждения, а также с переходом с сайта страховой компании на сайт РСА, где гарантированно оформляется покупка полиса у компании, выбранной случайным образом. Кроме того, владельцы мотоциклов в ряде регионов жаловались на невозможность приобрети полис никаким способом.

В Москве с 1 сентября начнут проверять наличие полиса ОСАГО помощью камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), рассказывал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, такая система станет предупреждением об отсутствии ОСАГО, а когда система заработает в полную силу, автомобилисту без ОСАГО будет выписываться штраф в размере 800 руб. за каждый проезд перед камерами.

Водители в случае ошибки смогут уточнить в страховой компании правильность введения данных автомобиля в систему. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Центробанк , е-ОСАГО , мошенники
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