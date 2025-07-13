Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии времен Второй мировой
Ночью в Ноттингемшире на территории бывшей базы ВВС Великобритании начался крупный пожар. Пожарно-спасательная служба Ноттингемшира (NFRS) сообщила, что загорелись 12 тыс. тонн тюков сена и кукурузы. По информации спецслужбы, пострадавших нет.
Информация о пожаре на старом аэродроме Уигсли недалеко от Таксфорда поступила в спасательные службы 13 июля в 00:31 по местному времени (2:31 мск). Для ликвидации возгорания были привлечены десять пожарных расчетов. Около 7:30 (9:30 мск) пресс-служба пожарной службы сообщила в соцсети Х, что тушение пожара продолжается, но на месте работают только три пожарных расчета.
«Похоже, мы останемся на месте происшествия еще несколько дней, если не дольше, пока работаем над полной ликвидацией пожара и установлением его причины. Я хотел бы поблагодарить как персонал, работающий на месте пожара, так и тех, кто усердно трудился в нашем Объединенном центре управления пожаром, за проделанную работу, особенно в условиях жары», — заявил начальник станции Джек Мейкпис (цитата по Nottingham Post).
Пожарная служба настоятельно рекомендовала избегать района возгорания. Жителям, которые все еще видят или чувствуют запах дыма, следует держать окна и двери закрытыми, отметили в NFRS.
Аэродром Уигсли в Ноттингемшире активно использовался во времена Второй мировой войны, он был построен в 1942 году как вспомогательная база ВВС Великобритании. База была закрыта в июле 1958 года. Сейчас ее используют для хранения сельскохозяйственной продукции.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов