 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии времен Второй мировой

Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй мировой войны. Пожарные сообщили, что горело сено и кукуруза. Для тушения возгорания может потребоваться несколько дней
Фото: notts-fire.gov.uk
Фото: notts-fire.gov.uk

Ночью в Ноттингемшире на территории бывшей базы ВВС Великобритании начался крупный пожар. Пожарно-спасательная служба Ноттингемшира (NFRS) сообщила, что загорелись 12 тыс. тонн тюков сена и кукурузы. По информации спецслужбы, пострадавших нет.

Информация о пожаре на старом аэродроме Уигсли недалеко от Таксфорда поступила в спасательные службы 13 июля в 00:31 по местному времени (2:31 мск). Для ликвидации возгорания были привлечены десять пожарных расчетов. Около 7:30 (9:30 мск) пресс-служба пожарной службы сообщила в соцсети Х, что тушение пожара продолжается, но на месте работают только три пожарных расчета.

«Похоже, мы останемся на месте происшествия еще несколько дней, если не дольше, пока работаем над полной ликвидацией пожара и установлением его причины. Я хотел бы поблагодарить как персонал, работающий на месте пожара, так и тех, кто усердно трудился в нашем Объединенном центре управления пожаром, за проделанную работу, особенно в условиях жары», — заявил начальник станции Джек Мейкпис (цитата по Nottingham Post).

В Британии начался мощный пожар в центре исторического автомобилестроения
Общество

Пожарная служба настоятельно рекомендовала избегать района возгорания. Жителям, которые все еще видят или чувствуют запах дыма, следует держать окна и двери закрытыми, отметили в NFRS.

Аэродром Уигсли в Ноттингемшире активно использовался во времена Второй мировой войны, он был построен в 1942 году как вспомогательная база ВВС Великобритании. База была закрыта в июле 1958 года. Сейчас ее используют для хранения сельскохозяйственной продукции.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Великобритания ВВС аэродром пожар
Материалы по теме
В Каире возникли сбои со связью из-за пожара в здании компании Telecom
Общество
У берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта
Общество
Полиция начала расследование после пожара в доме британского премьера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Петербурге пьяный мужчина с палкой напал на настоятеля храма Общество, 17:00
Овечкин подарил часы игрокам и персоналу «Вашингтона» после рекорда в НХЛ Спорт, 16:57
Глава Еврокомиссии заявила о готовности ответить на пошлины США Политика, 16:54
Лавров и Ван И проводят переговоры в бамбуковой роще без галстуков. Видео Политика, 16:44
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии времен Второй мировой Общество, 16:28
Путин рассказал о переданной от родителей привычке Политика, 16:24
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
При атаке дрона в Шебекино пострадали пять человек Политика, 16:17
Суд в Италии обязал Unicredit уйти из России для покупки другого банка Бизнес, 16:08
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Второй бомбардир РПЛ продлил контракт с «Рубином» Спорт, 15:58
В Вологодской области число пострадавших при обрушении моста достигло 12 Общество, 15:55
WSJ рассказала, как применение FPV-дронов «заморозило линию фронта» Политика, 15:48
Путин назвал Aurus комфортным Политика, 15:31