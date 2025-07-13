Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии времен Второй мировой

Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй мировой войны. Пожарные сообщили, что горело сено и кукуруза. Для тушения возгорания может потребоваться несколько дней

Фото: notts-fire.gov.uk

Ночью в Ноттингемшире на территории бывшей базы ВВС Великобритании начался крупный пожар. Пожарно-спасательная служба Ноттингемшира (NFRS) сообщила, что загорелись 12 тыс. тонн тюков сена и кукурузы. По информации спецслужбы, пострадавших нет.

Информация о пожаре на старом аэродроме Уигсли недалеко от Таксфорда поступила в спасательные службы 13 июля в 00:31 по местному времени (2:31 мск). Для ликвидации возгорания были привлечены десять пожарных расчетов. Около 7:30 (9:30 мск) пресс-служба пожарной службы сообщила в соцсети Х, что тушение пожара продолжается, но на месте работают только три пожарных расчета.

«Похоже, мы останемся на месте происшествия еще несколько дней, если не дольше, пока работаем над полной ликвидацией пожара и установлением его причины. Я хотел бы поблагодарить как персонал, работающий на месте пожара, так и тех, кто усердно трудился в нашем Объединенном центре управления пожаром, за проделанную работу, особенно в условиях жары», — заявил начальник станции Джек Мейкпис (цитата по Nottingham Post).

Пожарная служба настоятельно рекомендовала избегать района возгорания. Жителям, которые все еще видят или чувствуют запах дыма, следует держать окна и двери закрытыми, отметили в NFRS.

Аэродром Уигсли в Ноттингемшире активно использовался во времена Второй мировой войны, он был построен в 1942 году как вспомогательная база ВВС Великобритании. База была закрыта в июле 1958 года. Сейчас ее используют для хранения сельскохозяйственной продукции.