В Каире возникли сбои со связью из-за пожара в здании компании Telecom

Пожар произошел в здании Central Ramsis в центре Каира, где расположен главный офис телекоммуникационной компании Telecom Egypt. По предварительным данным, пострадали 22 человека, передает Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Египта. Большинство пострадавших отравились продуктами горения.

По данным агентства, во всей столице страны на фоне пожара возникли проблемы со связью. Люди не могли совершать телефонные звонки, возникли серьезные перебои в работе интернета. Проблемы наблюдаются и в других регионах Египта.

Также наблюдаются неполадки в работе цифровых сервисов банков: кредитных карт, банкоматов, есть проблемы с обработкой онлайн-транзакций.

Здание Central Ramsis временно обесточили в целях безопасности. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, сообщил MENA источник в службе безопасности. Власти пообещали устранить возникшие неполадки в течение нескольких часов.