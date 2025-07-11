 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта

У берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта Sea Lady II
Пожар произошел на яхте Sea Lady II. Она была построена в 1986 году и отремонтирована в 2024-м. Судно ходит под мальтийским флагом и предлагается в аренду за €80 тыс.

Во Франции в порту Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта Sea Lady II, сообщает газета Nice-Matin.

По данным издания, дым начал подниматься около 20:00 (21:00 мск) 17 июля, вскоре после задымления загорелась носовая часть яхты. Прибывшие на место пожарные начали тушить огонь с помощью пожарных машин и пожарного катера, к 21:00 (22:00 мск) они смогли подняться на борт, но затем огонь перекинулся на нижнюю палубу Sea Lady. Как сообщает France Bleu, в борьбе с огнем принимали участие около 30 пожарных.

Россиянина задержали в США при попытке угнать яхту
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images

По состоянию на 23:00 (00:00 мск) пожар все еще продолжается на трех верхних палубах. Двое мужчин в возрасте 24 и 30 лет, которые надышались дымом от горящего пластика, были эвакуированы с яхты.

Как сообщили источники издания, пожар начался с кокпита (место для размещения экипажа. — РБК), размещенного на третьей палубе.

Для защиты Средиземного моря от загрязнения вокруг яхты было установлено боновое заграждение (плавучая преграда, изготовленная из прочных материалов и предназначенная для ограничения распространения загрязняющих веществ. — РБК).

По информации France Bleu, яхта Sea Lady II была построена в 1986 году и отремонтирована в 2024-м. Судно ходит под мальтийским флагом и предлагается в аренду за €80 тыс. евро в неделю без учета сборов.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Сен-Тропе яхта пожар Франция
Материалы по теме
В Москве загорелась плавучая баня в яхт-клубе. Видео
Общество
Суд встал на сторону США в деле о конфискации «яхты Керимова»
Политика
Суд в Гамбурге запретил называть Усманова владельцем элитной яхты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Гладков назвал количество восстановленного после обстрелов ВСУ жилья Политика, 03:43
Трамп анонсировал «важное заявление» по России Политика, 03:36
Зеленский допустил возможность назначения Умерова послом Украины в США Политика, 02:58
У берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта Общество, 02:52
Аэропорт Жуковский возобновил рейсы Политика, 02:44
Захарова предложила Мерцу «достать калькулятор» после слов о €500 млрд Политика, 02:12
Сбой произошел в работе Steam Общество, 01:56
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тыс. военных Политика, 01:37
Reuters сообщил о планах Трампа впервые выделить Украине пакет вооружений Политика, 01:19
Аэропорт Жуковский вновь временно прекратил рейсы Политика, 01:00
Хинштейн сообщил о пожаре после удара дрона Политика, 00:39
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $116 тыс. Финансы, 00:33
Российские разработчики попросили заменить Windows при проведении ЕГЭ Технологии и медиа, 00:01