У берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта

Пожар произошел на яхте Sea Lady II. Она была построена в 1986 году и отремонтирована в 2024-м. Судно ходит под мальтийским флагом и предлагается в аренду за €80 тыс.

Во Франции в порту Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта Sea Lady II, сообщает газета Nice-Matin.

По данным издания, дым начал подниматься около 20:00 (21:00 мск) 17 июля, вскоре после задымления загорелась носовая часть яхты. Прибывшие на место пожарные начали тушить огонь с помощью пожарных машин и пожарного катера, к 21:00 (22:00 мск) они смогли подняться на борт, но затем огонь перекинулся на нижнюю палубу Sea Lady. Как сообщает France Bleu, в борьбе с огнем принимали участие около 30 пожарных.

По состоянию на 23:00 (00:00 мск) пожар все еще продолжается на трех верхних палубах. Двое мужчин в возрасте 24 и 30 лет, которые надышались дымом от горящего пластика, были эвакуированы с яхты.

Как сообщили источники издания, пожар начался с кокпита (место для размещения экипажа. — РБК), размещенного на третьей палубе.

Для защиты Средиземного моря от загрязнения вокруг яхты было установлено боновое заграждение (плавучая преграда, изготовленная из прочных материалов и предназначенная для ограничения распространения загрязняющих веществ. — РБК).

По информации France Bleu, яхта Sea Lady II была построена в 1986 году и отремонтирована в 2024-м. Судно ходит под мальтийским флагом и предлагается в аренду за €80 тыс. евро в неделю без учета сборов.