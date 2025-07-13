Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали по делу о мигрантах

Полиция и ФСБ задержали начальника полиции нижегородского аэропорта за пособничество нелегальной миграции. Ранее региональное МВД сообщило о почти 7 тыс. протоколов о нарушениях миграционного законодательства с начала 2025 года

Намиг Мусаев (Фото: nizhny01/ Telegram)

Полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника полиции нижегородского аэропорта за пособничество нелегальной миграции, сообщила транспортная полиция Приволжского федерального округа.

Следствие установило, что житель Нижегородской области неоднократно «предпринимал действия по непривлечению к административной ответственности иностранных граждан», нарушивших миграционное законодательство страны. Мужчина привлек к противоправным действиям сотрудников полиции в аэропорту Нижнего Новгорода и других сообщников.

«При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, все задержанные граждане понесут наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении транспортной полиции.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ, в пресс-службу аэропорта Нижнего Новгорода

Пресс-служба МВД региона двумя днями ранее сообщила, что полицейские составили более 6,8 тыс. протоколов о нарушениях миграционного законодательства с начала 2025 года.

За эти нарушения привлекли к ответственности 4,4 тыс.иностранцев, 811 работодателей, 65 должностных лиц и ИП, а также 404 юрлица. При этом 502 мигранта уже выдворены за пределы России.

С весны 2024 года в России началась новая волна ужесточения миграционных правил. Введены ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, особенно в образовании и здравоохранении. Усилен контроль за легальностью пребывания иностранцев. По данным МВД, в России находится около 670–740 тыс. нелегальных мигрантов. В 2024 году число преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, выросло на 69%, а нелегалами — втрое.