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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон о выплатах работающим родителям с двумя детьми

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Новые законы в России
У тех, кто будет получать выплаты, не должно быть задолженности по уплате алиментов. Размер выплаты определяется разницей между суммой НДФЛ за год и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%
Фото: Bert Van Den Broucke / IMAGO / ТАСС
Фото: Bert Van Den Broucke / IMAGO / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим родителям, у которых есть двое и более детей, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Выплату смогут получать россияне, которые постоянно проживают в России, являются налоговыми резидентами, у которых с доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году, и у кого среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе по месту жительства.

В 2024 году размер прожиточного минимума в целом по России на душу населения составляет 15,453 тыс. руб., а для трудоспособного населения — 16,844 тыс. руб.

Закон касается не только родителей, но и усыновителей, опекунов и попечителей с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами до 23 лет. При этом у получателей выплат не должно быть задолженности по уплате алиментов.

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Фото:Sharomka / Fotodom / Shutterstock

Размер выплаты будет определяться разницей между суммой уплаченного НДФЛ за год, который предшествовал году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Подать заявление о назначении выплаты можно будет с 1 июня по 1 октября года, который следует за тем, в который был уплачен НДФЛ. Налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована уже в следующем году.

Выплаты будут перечислять на счет заявителя в российском банке, а плата за услуги по операциями с направленными на выплату средствами взиматься не будет.

В России существует иные меры поддержки для семей с детьми. К примеру, женщины могут получить материнский капитал при рождении первого и второго ребенка. После рождения первенца сумма выплаты составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб.

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Владимир Путин законопроект родители выплаты Дети
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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