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Россияне назвали самые привлекательные для поездки регионы России

Опрос АСИ: у туристов вырос интерес к Дальнему Востоку и Арктике
Респонденты указали, что в 2023 году в России чаще всего отдыхали за городом и знакомились с достопримечательностями. В отпуск в другие страны уезжали 28% участников опроса
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В 2024 году по сравнению с прошлым годом существенно вырос интерес к путешествиям по регионам Дальнего Востока, Арктики, Русского Севера и Сибири, следует из результатов опроса 4 тыс. туристов, проведенного в 2023 году Агентством стратегических инициатив (АСИ) и группой компаний Б1.

К примеру, Дальний Восток хотят посетить 29% респондентов, в то время как в 2023 году — 17%. В 2024 году Русский Север и Арктика интересует 21% участников опроса, а Сибирь — 19%. При этом наиболее привлекательными для путешествий остаются Краснодарский край (42%), Москва и Санкт-Петербург (38%), а также регионы Кавказа (36%).

Отвечая на вопрос, куда удалось съездить в России в прошлом году, чаще всего опрошенные указывали, что отдыхали на даче, в загородном доме или в деревне (37%) и знакомились с достопримечательностями страны (37%). 30% ездили на морские курорты, а 28% путешествовали на автомобиле.

Во время путешествий по России респонденты чаще всего останавливались в хостелах, мини-отелях, гостиницах и мотелях без классификации или со «звездностью» ниже трех включительно (45%). Также опрошенные жили у своих знакомых (29%), использовали частный сектор, съемные квартиры (27%), размещались в домах отдыха, санаториях или туристических базах (21%). Кемпинги и глэмпинги (более комфортный вид кемпинга) предпочли лишь 8%.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Среди тех, кому старше 55 лет, большей популярностью пользовались санатории — их выбрали 17% представителей этой возрастной категории, для сравнения среди всех опрошенных — только 9%.

В прошлом году 28% респондентов смогли выехать на отдых в другие страны. У тех, кому старше 55 лет, международные маршруты пользовались большей популярностью (35%). Среди участников опроса, которые выезжали в другие страны, самым популярным оказался отдых на морских курортах (52%) и посещение достопримечательностей (33%). При этом 15% таких респондентов за границей в своем доме или у друзей.

В 2023‒2024 годы на поддержку туристической отрасли государство выделит около 100 млрд руб. Более 28 млрд рублей предлагается передать российским регионам на развитие туризма в рамках единой субсидии на 2025‒2027 годы.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог. Он заменит курортный сбор и составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти.

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Теги
Георгий Смирнов, Анна Пустякова
Агентство стратегических инициатив внутренний туризм Россия
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