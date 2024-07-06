ФАС потребовала взыскать 17 млн руб. с компании по делу Тимура Иванова

Тимур Иванов (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует взыскать ущерб в размере 17 млн руб. с компании «ОлимпСитиСтрой», которая фигурирует в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

РБК направил запрос в ФАС и «ОлимпСитиСтрой».

Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Бывшему замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-замминистра вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

«ОлимпСитиСтрой», по словам одного из собеседников РБК, выступает подрядчиком публично-правовой компании Военно-строительная компания (ППК «ВСК»). Фомин в СПАРК указан как ее совладелец с 2014 года. Дочерняя организация Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства» выступает основным контрагентом «ОлимпСитиСтроя».