ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт в храме в Майкопе

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ФСБ показала видео задержания члена запрещенной в России международной террористической организации, выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона, который планировал нападение на православный храм в Адыгее.

На видео молодой человек в черном переливает на бензоколонке горючее в две канистры. Затем следуют съемки задержания и признания задержанного в том, что он собирался перелезть через забор и поджечь церковь. По его словам, он изучил видеоролики, где люди с флагом «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) интересуются, если «они поджигают ваши мечети, почему вы ничего не делаете». Лица силовиков на кадрах закрыты, лицо задержанного размыто, голос сотрудника ФСБ изменен.

По версии следствия, молодой мужчина собирался напасть на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, убить его служителей и охрану и поджечь здание. В ФСБ уточнили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео и позднее выложить кадры в интернет. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли план церкви, несколько канистр с бензином, запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства. Возбуждено дело по статье о теракте (ст. 205 УК России, до 20 лет лишения свободы).