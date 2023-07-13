Суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу замглавы Минцифры

Гендиректора IT-компании «БФТ-холдинг» Александра Моносова отправили под домашний арест до 12 сентября по делу о даче взятки. Ту же меру пресечения избрали замглавы Минцифры Максиму Паршину

Александр Моносов (Фото: bftcom.com)

Басманный суд Москвы отказался отправлять в СИЗО главу IT-компании Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — говорится в сообщении суда, поступившем в РБК.

По ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) грозит до 15 лет лишения свободы.

«РИА Новости» указывает, что дело Моносова связано с делом о взятке замглавы Минцифры Максима Паршина. Сам замминистра также отправлен под домашний арест до 12 сентября. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, также до 15 лет тюремного заключения).

Паршина задержали 12 июля при получении 3,5 млн в одном из столичных ресторанов, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По предварительным данным, деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

Моносов — генеральный директор IT-разработчика «БФТ-холдинг». По данным СПАРК, 50,01% акций компании принадлежит «дочке» Ростелекома «РТ-Лабс», 49,99% — «Астрей софт», бенефициаром которого указан Моносов. В октябре 2021 года издание CNews писало об обысках в московском офисе «БФТ», силовики интересовались, какие серверы использует компания и где находится их дата-центр. Представители Ростелекома позднее отметили, что проверку проводили не в отношении самой «БФТ», а одного из ее клиентов.

Паршин занимает должность замглавы Минцифры с 2018 года. В министерстве он отвечает за федеральные проекты, вопросы формирования и исполнения федерального бюджета, администрирования доходов и деятельности подведомственных организаций и т.д.