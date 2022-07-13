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Общество ,  
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Росавиация ответила на сообщения о реанимации Нерадько после падения

Александр Нерадько
Александр Нерадько (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, однако информация о том, что он перенес операцию, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности. Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности Агентства», — говорится в ответе ведомства.

Источник, близкий к Росавиации, рассказал РБК, что Нерадько находится на больничном с понедельника, а обязанности руководителя ведомства исполняет Георгий Бахарев.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Нерадько после падения с велосипеда госпитализирован с многочисленными переломами и ушибами. «У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице», — говорилось в сообщении. По данным канала, Нерадько уже сделали операцию.

Материал дополняется.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Александр Нерадько Росавиация
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