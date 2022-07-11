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Байден после падения внес изменения в конструкцию своего велосипеда

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Джо Байден убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения. Об этом он сообщил журналистам на очередной велопрогулке.

«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — сказал Байден, подъезжая на велосипеде к журналистам.

Байден упал с велосипеда во время прогулки. Видео
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В середине июня во время очередной велопрогулки Байден не справился с управлением и упал с велосипеда. Это случилось, когда он подъезжал к журналистам для краткой пресс-конференции.

Президент США заявил, что в порядке и не пострадал. Свое падение он объяснил тем, что его велосипедная кроссовка зацепилась за педаль.

Теги
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