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Байден после падения внес изменения в конструкцию своего велосипеда
Джо Байден
Президент США Джо Байден убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения. Об этом он сообщил журналистам на очередной велопрогулке.
«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — сказал Байден, подъезжая на велосипеде к журналистам.
В середине июня во время очередной велопрогулки Байден не справился с управлением и упал с велосипеда. Это случилось, когда он подъезжал к журналистам для краткой пресс-конференции.
Президент США заявил, что в порядке и не пострадал. Свое падение он объяснил тем, что его велосипедная кроссовка зацепилась за педаль.